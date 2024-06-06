Игнатьев: сборная Белоруссии ничем не сможет удивить в игре с Россией

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Белоруссии.

«Результат стоит во главе угла. Без вариантов, сборная России — фаворит. Другого предположения в уме не держу. Сборная Белоруссии ничем не сможет нас удивить. Нас нечем удивлять. Если только чрезмерным настроем.

Я жду только победу сборной России. Фактор чужого поля всегда имеет значение. Но здесь главное — уровень индивидуального мастерства. Много голов не ожидаю, но их будет достаточно для победы. Голы хочу видеть только со стороны сборной России», — приводит слова Игнатьева ODDS.

Товарищеский матч между Белоруссией и Россией состоится 7 июня в Минске и начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что на товарищеском матче между сборными Белоруссии и России ожидается аншлаг.