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Игнатьев: сборная Белоруссии ничем не сможет удивить в игре с Россией

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Белоруссии.
Игнатьев: сборная Белоруссии ничем не сможет удивить в игре с Россией
  • РИА Новости

«Результат стоит во главе угла. Без вариантов, сборная России — фаворит. Другого предположения в уме не держу. Сборная Белоруссии ничем не сможет нас удивить. Нас нечем удивлять. Если только чрезмерным настроем.

Я жду только победу сборной России. Фактор чужого поля всегда имеет значение. Но здесь главное — уровень индивидуального мастерства. Много голов не ожидаю, но их будет достаточно для победы. Голы хочу видеть только со стороны сборной России», — приводит слова Игнатьева ODDS.

Товарищеский матч между Белоруссией и Россией состоится 7 июня в Минске и начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что на товарищеском матче между сборными Белоруссии и России ожидается аншлаг.

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