На товарищеском матче между сборными Белоруссии и России ожидается аншлаг
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«Почти все билеты раскуплены — будет аншлаг. Также зарезервировано ещё чуть больше 1 тыс. билетов для тех, кто будет приобретать их в последний момент», — цитирует Василевича Sport24.
7 июня команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч в Минске со сборной Белоруссии. Встреча пройдёт на арене «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что Арсен Захарян пропустит товарищеский матч с Белоруссией из-за простуды.