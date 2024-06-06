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На товарищеском матче между сборными Белоруссии и России ожидается аншлаг

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Первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич заявил, что на товарищеском матче между сборными Белоруссии и России ожидается аншлаг.
На товарищеском матче между сборными Белоруссии и России ожидается аншлаг
  • Gettyimages.ru

«Почти все билеты раскуплены — будет аншлаг. Также зарезервировано ещё чуть больше 1 тыс. билетов для тех, кто будет приобретать их в последний момент», — цитирует Василевича Sport24.

7 июня команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч в Минске со сборной Белоруссии. Встреча пройдёт на арене «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян пропустит товарищеский матч с Белоруссией из-за простуды.

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