Болезнь Захаряна, ожидания Миранчука и настрой Карпина: сборная России прибыла в Минск на матч с Белоруссией

Арсен Захарян не поможет сборной России в товарищеском матче с Белоруссией из-за простуды. Два других легионера национальной команды — Алексей Миранчук и Далер Кузяев — прибыли в Минск наряду с 22 партнёрами. Главный тренер Валерий Карпин, оценивая план на игру, отметил, что будет акцентировать внимание на действиях своих подопечных, так как ситуация позволяет не зацикливаться на сопернике. Валерий Непомнящий усомнился в максимальном настрое футболистов на эту встречу, а Виктор Онопко призвал отнестись к противнику без недооценки.

Сборная России по футболу прибыла в Минск, где 7 июня проведёт товарищеский матч с национальной командой Белоруссии. Увы, главному тренеру Валерию Карпину придётся обойтись в предстоящем противостоянии без одного из лидеров команды — Арсена Захаряна. Полузащитник «Реал Сосьедада» около 15 часов добирался из Японии, где испанцы проводили товарищескую встречу с «Токио Верди», в Москву и провёл несколько тренировок в Новогорске, но затем свалился с простудой и больным горлом. В итоге в Минск он не полетел, так как самочувствие за несколько дней никак не улучшилось.

Не обошли сборную и другие потери. Ещё за несколько дней до начала сборов стало известно о травмах двух защитников — спартаковца Даниила Хлусевича и ростовчанина Максима Осипенко. Тренерский штаб решил, что не стоит выдёргивать из отпусков сразу двух футболистов, так что пополнил команду только Андрей Лангович, согласившийся ради этого спешно вернуться с Мальдив. А уже по ходу сбора оборонительные редуты отечественной команды получили ещё одну брешь — лазарет пополнил железнодорожник Александр Сильянов. В результате в одной из двухсторонок пришлось принять участие тренеру Виктору Онопко, который с честью справился с задачей.

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Остальные игроки в порядке и готовы бороться с белорусами. С особым настроем в команду приехали Игорь Дивеев и Никита Чернов, которые по разным причинам долгое время не выступали за сборную. Спартаковец дебютировал в команде ещё в 2015 году как раз в игре с белорусами, а потом выходил на поле в матче отбора к Евро-2016 с Австрией, но больше в команду не привлекался. Армеец же долгое время пропустил из-за травмы. Интересно, что они даже приехали в Новогорск вместе. Как потом рассказал Дивеев, партнёр по команде подвёз его от ворот базы, когда он шёл пешком.

«Я очень сильно соскучился, потому что два раза пытался приехать, но не смог. Первый раз из-за травмы, а второй — тоже был небольшой дискомфорт в голеностопе. Сейчас очень рад, что удалось. Соскучился по Валерию Георгиевичу, по всему тренерскому штабу и игрокам. Хочется вспомнить, как играть за сборную, что это за чувства, когда ты надеваешь майку национальной команды и выходишь защищать честь страны», — поделился Дивеев.

Несколько повышенное внимание на этот раз было приковано к Алексею Миранчуку, который прибыл в расположение сборной в новом статусе — победителя Лиги Европы. Партнёры поздравили его с престижным трофеем, но из-за плотного расписания в первый день успели не все. «Запомнил тех, кто не поздравил», — пошутил полузащитник «Аталанты». Он также признался, что пока не осознал всей значимости своего достижения, хотя и назвал новый титул главным в карьере.

«Я понимаю, что это серьёзный трофей, но осознания того, что я — его обладатель, пока ещё нет. После того, как получил так много сообщений, тогда уже начал понимать, как это важно для страны, для меня, для людей. Хотел бы сказать слова благодарности всем, кто не поленился и написал, поддержал, нашёл время. Мне было очень приятно. Конечно, читал не всё, но всё, что видел — удивляло. Давно не было такого ажиотажа в моих соцсетях. Всем спасибо и благодарность», — сказал футболист в интервью пресс-службе сборной.

Что интересно, 7 июня 2015 года Миранчук забил свой первый гол за сборную России, и произошло это в матче с Белоруссией. И, по словам Алексея, он был бы рад вновь отличиться.

Вовсю обсуждали в сборной и предстоящий переход Матвея Сафонова в ПСЖ. Сам он эту тему предпочёл не затрагивать, но вот тренер вратарей Виталий Кафанов высказался о трансфере как о деле решённом. Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо отметил, что все детали контракта французского клуба с российским голкипером согласованы и с «Краснодаром», и со стороной игрока, а бумаги будут подписаны в июне. По мнению Кафанова, Матвей во Франции сможет выйти на новый уровень, что пойдёт на пользу и национальной команде.

«Возможно, в начале он будет чувствовать дискомфорт на тренировках, потому что не будет успевать принимать решения — настолько там всё быстро бывает. Такая ситуация была у Андрея Лунёва, когда он перешёл в «Байер». Но когда он приехал в сборную после двух месяцев нахождения в Германии, это был уже другой вратарь. Там они даже не чувствуют, как прибавляют, но со стороны это заметно. Думаю, та же ситуация будет у Матвея. На следующем сборе это будет уже другой вратарь — более сильный», — подчеркнул специалист, также отметив, что Сафонов точно выйдет на игру с белорусами и проведёт на поле минимум один тайм.

Карпин же какими-то подробностями плана на игру делиться не стал. Он лишь вновь, как и перед несколькими уже прошедшими матчами сборной в период отстранения, подчеркнул: в команде делают акцент на собственной игре, а не на особенностях соперника.

«Это товарищеские матчи, за которые не дают очки. Что-то дают в рейтинге ФИФА, но это не самое главное. Поэтому готовимся и отталкиваемся больше от себя. Понимаем и рассказываем футболистам, как соперник будет действовать, но акцент на собственной игре. Мы хотим играть, а нынешняя ситуация позволяет не зацикливаться на сопернике», — сказал главный тренер.

В свою очередь Онопко призвал отнестись к предстоящему матчу без недооценки противника.

«В сборной Белоруссии футболисты играют и за границей, и в России. Мы знаем белорусских футболистов ещё по советскому времени — у них хорошая школа, они играли на высоком уровне — и в сборной СССР, и в сборной СНГ. Не надо недооценивать их! Может быть, чемпионат Белоруссии не входит в элиту, но игроки у них хорошие, школа есть. Будет интересная игра», — подчеркнул тренер российской команды.

При этом многие эксперты считают, что будет сложно подойти к игре с максимальным настроем, так как совсем недавно завершился тяжёлый сезон и спортсмены больше думают об отдыхе, нежели о футболе. Так, известный тренер Валерий Непомнящий считает, что у всех в команде уже присутствует чемоданное настроение.

«Наступает такой период, когда игроки только закончили чемпионат, но ментально ребята уже давно в отпуске. Не ожидаю от сборной России искромётной игры, но если белорусы окажут яростное сопротивление, будет интересно», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».