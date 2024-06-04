Агент Миранчука не исключил трансфер футболиста в «Зенит»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника Антона Миранчука, прокомментировал информацию о переходе своего клиента в «Зенит».

«Интерес «Зенита»? Не будем гадать, всё в силах и по воле разума футболиста», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Миранчук может бесплатно перейти в «Зенит».

По информации источника, последние недели стороны вели переговоры, которые сейчас встали на паузу — в руководстве петербургского клуба нет единого мнения, нужно ли подписывать полузащитника.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2024 года.

Ранее агент Антона Миранчука назвал глупостями информацию о возможном переходе футболиста в ПАОК.