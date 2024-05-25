Агент Антона Миранчука назвал глупостями информацию о возможном переходе футболиста в ПАОК

Вадим Шпинёв, агент полузащитника Антона Миранчука, высказался о возможном переходе своего клиента в ПАОК.

«Информация про ПАОК — глупости. Где окажутся Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов — объявит клуб, и вы всё узнаете», — цитирует Шпинёва «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, игрок бесплатно переходит в ПАОК. Стороны близки к подписанию контракта до лета 2027 года.

По информации источника, в греческом клубе полузащитник будет зарабатывать €1,4 млн в год, ещё €1 млн Миранчук получит в качестве подъёмных.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь передач. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2024 года.

Ранее в ПАОК опровергли новость о переходе Антона Миранчука.