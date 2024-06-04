Миранчук: Лига Европы — пока мой самый главный трофей
«Безусловно, да, конечно. Это самый главный. Самое неожиданное поздравление? В этом плане всё было в штатном режиме. На самом деле нет сильного осознания, что выиграл. Понимаю, что это серьёзный трофей, но осознания того, что я обладатель трофея, ещё пока нет», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России по футболу.
В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 42 матче за «Аталанту», сумел забить четыре гола и отдать 12 голевых передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.
22 мая «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.
Ранее «Аталанта» Миранчука проиграла «Фиорентине» в Серии А и осталась четвёртой в Серии А.