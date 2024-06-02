«Аталанта» Миранчука проиграла «Фиорентине» в Серии А и осталась четвёртой
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Встреча в Бергамо на стадионе «Джевисс» завершилась со счётом 3:2.
Полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте, но не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Аталанта» заняла четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/24. Команда набрала 69 очков в 38 матчах.
Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».