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«Аталанта» Миранчука проиграла «Фиорентине» в Серии А и осталась четвёртой

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«Фиорентина» одержала победу над «Аталантой» в матче 38-го тура итальянской Серии А.
«Аталанта» Миранчука проиграла «Фиорентине» в Серии А и осталась четвёртой
  • Gettyimages.ru
  • © Image Photo Agency

Встреча в Бергамо на стадионе «Джевисс» завершилась со счётом 3:2.

Полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Аталанта» заняла четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/24. Команда набрала 69 очков в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

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