«Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой»

Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. В составе мадридцев мячи забили Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор на 74-й и 83-й минутах.

Таким образом, «Реал» сыграет с «Аталантой» в финале Суперкубка УЕФА. Итальянская команда победила в Лиге Европы. В составе клуба из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов.