«Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой»
Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. В составе мадридцев мячи забили Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор на 74-й и 83-й минутах.
Таким образом, «Реал» сыграет с «Аталантой» в финале Суперкубка УЕФА. Итальянская команда победила в Лиге Европы. В составе клуба из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов.