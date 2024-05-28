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Хлусевич пропустит матч сборной России с Белоруссией по медицинским причинам

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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич не сможет принять участие в товарищеском матче за сборную России против Белоруссии.

«Хлусевич не принял участия в матче заключительного тура РПЛ. Игрок прошёл МРТ-обследование, которое показало, что 23-летний футболист не сможет полностью восстановиться к началу подготовительного сбора в Новогорске и к самому товарищескому матчу с белорусами», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Встреча пройдёт 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Отмечается, что матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.

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