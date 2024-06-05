Дюков: Карпин не сможет совмещать работу в сборной, если возглавит зарубежный клуб

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, в каком случае главный тренер сборной России Валерий Карпин не сможет совмещать посты в национальной команде и клубе.

«Опция совмещения возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает в августе. Отмечается, что тренер с большой долей вероятности продлит контракт ещё на два года.

Напомним, что Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».

Ранее Дюков высказался о переговорах по контракту с Карпиным.