Дюков: Карпин не сможет совмещать работу в сборной, если возглавит зарубежный клуб
- РИА Новости
«Опция совмещения возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», — цитирует Дюкова РИА Новости.
Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает в августе. Отмечается, что тренер с большой долей вероятности продлит контракт ещё на два года.
Напомним, что Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».
Ранее Дюков высказался о переговорах по контракту с Карпиным.