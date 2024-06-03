Кафанов — о Сафонове в ПСЖ: Матвей талантливый и быстро пройдёт период адаптации

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Мы понимаем, что нужно терпение, чтобы стать выше. Нужно время, чтобы адаптироваться, тем более там играют мастеровитые игроки. Доннарумма сыграл больше матчей, но Матвей талантливый, он этот период пройдёт быстро»,— цитирует Кафанова РИА Новости.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее во Франции сообщили, что Сафонов прошёл медобследование для перехода в ПСЖ.