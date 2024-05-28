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Во Франции сообщили, что Сафонов проходит медобследование для перехода в ПСЖ

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Заместитель главного редактора L'Équipe Жан-Филип Леклер высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

«Сафонов в Париже? Да, это подтверждено, он проходит медобследование. Матвей прибудет в качестве второго номера, чтобы бросить вызов Доннарумме», — цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед трансфером в ПСЖ.

По информации источника, клубы согласовали все детали. Контракт будет подписан на пять лет.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль. 

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Энрике общался с Сафоновым по видеосвязи.

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