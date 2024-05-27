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Источник: главный тренер ПСЖ Энрике общался с Сафоновым по видеосвязи

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов общался по видеосвязи с главным тренером «Пари Сен-Жермен» Луисом Энрике.

По информации Legalbet, испанский специалист связался с россиянином и сказал ему, что ждёт его в ПСЖ.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль. 

Как сообщают СМИ, в ближайшие дни Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма сделки составит €20 млн.

Ранее сообщалось, что Сафонов уже дал согласие на переход в ПСЖ при личной беседе с шеф-скаутом.

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