Источник: главный тренер ПСЖ Энрике общался с Сафоновым по видеосвязи
По информации Legalbet, испанский специалист связался с россиянином и сказал ему, что ждёт его в ПСЖ.
25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.
Как сообщают СМИ, в ближайшие дни Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма сделки составит €20 млн.
Ранее сообщалось, что Сафонов уже дал согласие на переход в ПСЖ при личной беседе с шеф-скаутом.