«РБ Спорт»: Сафонов уже дал согласие на переход в ПСЖ при личной беседе с шеф-скаутом

Шеф-скаут «Пари Сен-Жермен» Пьер Рейно посетил два матча «Краснодара» для просмотра вратаря Матвея Сафонова.

По информации «РБ Спорт», Рейно присутствовал на матчах команды с «Зенитом» (1:2) и «Факелом» (2:0). После них он встретился с Сафоновым, который дал согласие на переход в ПСЖ.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Как сообщают СМИ, в ближайшие дни Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма сделки составит €20 млн.

Ранее Фабрицио Романо подтвердил, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ.