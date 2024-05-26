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Романо подтвердил, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ

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Французский «Пари Сен-Жермен» завершает сделку по подписанию российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
Романо подтвердил, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ
  • РИА Новости

По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети Х, в парижском клубе считают, что россиянин очень талантлив. Переговоры находятся на завершающей стадии, для заключения сделки остались последние детали.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, как Матвей Сафонов пошутил о возможном переходе в ПСЖ.

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