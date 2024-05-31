На фоне разминки Медведева и триллера Андреевой: Хачанов подарил победу, Калинская не сдюжила, а Касаткина вылетела

Даниил Медведев провёл на корте всего 55 минут и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» на отказе Миомира Кецмановича, а Карен Хачанов растерял преимущество в две партии и сенсационно уступил Йозефу Ковалику. Людмила Самсонова и Элина Аванесян отдали соперницам всего по три гейма за матч, а Анастасия Потапова — четыре. В свою очередь, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская зачехлили ракетки, причём подруга Янника Синнера не справилась с пропустившей почти год Бьянкой Андрееску. А вот Мирра Андреева выбила из борьбы Викторию Азаренко, совершив почти вдвое меньше невынужденных ошибок и десять раз взяв подачу соперницы.

Лёгкая прогулка для Медведева и необъяснимый провал Хачанова

Отчётный игровой день на «Ролан Гаррос» стартовал для россиян с уверенной победы Даниила Медведева. В первом круге ему пришлось помучиться с Домиником Кёпфером и оставаться на корте до позднего вечера. Зато на этот раз он оперативно утром разобрался с Миомиром Кецмановичем и отправился отдыхать.

Подробно описывать ход противостояния не имеет смысла, настолько велико было преимущество пятой ракетки планеты. В первом сете он позволил сербу взять лишь гейм, а во втором и вовсе вёл под ноль. Фаворит получал удовольствие от происходящего и смотрелся на голову сильнее оппонента. А при счёте 0:5 тот решил сняться. Видимо, на его действиях сказалось некое повреждение.

«До самого конца я не знал, что он травмирован. Даже не понимаю, что конкретно случилось. Немного повезло, что с такой погодой получилось решить задачу быстро, разобраться со вторым кругом. Своей игрой я доволен», — приводит слова Медведева Sports.ru.

При этом в следующем круге он сойдётся с Томашем Махачем, который в полуфинале турнира в Женеве в конце мая сенсационно одолел Новака Джоковича.

«Страха нет, я вообще не думаю, что хоть кого-то боюсь. Знаю, он на подъёме, уверен в себе, хорош сейчас. Обязательно посмотрю его матч второго круга... Повнимательнее изучу игру чеха, поскольку не очень хорошо знаю детали, даже если уже встречался с ним», — добавил уроженец Москвы.

Куда драматичней сложился матч Карена Хачанова против не хватающего звёзд с неба Йозефа Ковалика, занимающего место в середине второй сотни рейтинга ATP. В первых двух сетах россиянин спокойно брал верх с брейком. А в третьем словак неожиданно упёрся. Он отдал собственную подачу в стартовом и пятом геймах и оказался на грани — 2:4. Но далее умудрился выиграть четыре подряд, в том числе два — на приёме.

Увы, произошедшее будто надломило 18-ю ракетку планеты, тогда как Ковалик поймал кураж. После небольшого перерыва он взял ещё три гейма и повёл — 3:0. Хачанов пытался переломить ход неудачно складывающегося противостояния, но так и не сумел зацепиться на приёме.

К сожалению, собраться на решающую партию после такого провала на удалось. Соперники сходу обменялись брейками, а затем Хачанов даже повёл. Но вместо того, чтобы развить успех, при счёте 2:2 опять отдал свою подачу. Словак же вцепился в представившийся шанс и сотворил громкую сенсацию.

Нервная победа Андреевой

В женской части сетки наибольший интерес вызывало противостояние юного таланта Мирры Андреевой и опытнейшей Виктории Азаренко, которая в два раза старше россиянки. Тем более, если со второй ракеткой планеты Ариной Соболенко она встречалась неоднократно, то с её соотечественницей — ни разу.

Первая партия продемонстрировала, что уже на сегодняшний день россиянка просто выше классом. У соперницы совсем не шла подача, и Андреева пользовалась этим. Она очень активно действовала на приёме и буквально не позволяла белоруске дышать свободно, нанося один мощный удар за другим. Правда, и сама Мирра долго не могла собраться и позволила Азаренко сходу сделать два брейка. Но затем дважды взяла свою подачу под ноль и поставила точку — 6:3.

Однако второй сет показал, что 17-летней Андреевой пока не хватает стабильности. Начиналось для неё всё замечательно. Мирра повела 2:0 с брейком, но затем расслабилась и сбавила обороты. Азаренко, напротив, разозлилась. Как итог — пять выигранных ей геймов подряд. Россиянка возродила было интригу, взяв верх на приёме, но тут же уступила на своей подаче.

Заключительная партия складывалась как на качелях. Андреева опять сходу взяла чужую подачу и обеспечила себе преимущество. Но долго спокойная игра продолжаться не могла. В шестом гейме брейк сделала Азаренко. Далее они буквально творили чудеса на приёме. При этом россиянка действовала не по возрасту уверенно. Чего стоит момент, когда она подавала на встречу, но не справилась. Другая на её месте дрогнула бы, а 17-летняя девушка собралась и всё же добилась своего. Правда, без нервотрёпки не обошлось и на этот раз. Мирра при счёте 6:5 заработала тройной матчбол, но умудрилась растерять их все. Однако на балансе она всё же сломила сопротивление белоруски и пробилась в третий круг, где померится силами с Питон Стирнс, обидчицей Дарьи Касаткиной.

Уверенная поступь Потаповой и Самсоновой

Между тем, уверенные победы одержали Анастасия Потапова и Людмила Самсонова, которые должны были выйти на корт ещё накануне, но из-за дождя отдыхали. Первой досталась более серьёзная соперница в лице Виктории Голубич, которая в первом круге выбила из борьбы чемпионку «Ролан Гаррос»-2021 Барбору Крейчикову. Но отчётное противостояние представительница Швейцарии провалила, уступив в обеих партиях со счётом 2:6. Тревожно за россиянку стало, лишь когда она уже готовилась подавать на матч, но организаторы из-за непогоды приостановили его. Однако вернувшись, Потапова спокойно поставила точку.

«Я вообще два дня не играла. Сегодня пришлось очень некомфортно. Кажется, два дня — ничего такого, но когда находишься в нервной обстановке, это влияет. Для всех самый тяжёлый матч на турнире — первый. Я его прошла, но из-за того, что потом не было тренировок и тенниса, такое ощущение, что снова был первый круг. Нервно, некомфортно, плюс ещё Голубич — не очень удобная соперница: то режет, то пробивает, то откручивает. Но я рада, что справилась и довершила начатое», — сказала она.

В свою очередь, Самсонова позволила Аманде Анисимовой взять всего три гейма — 6:2, 6:1. И если в стартовом сете американка ещё пыталась навязывать борьбу, то во втором откровенно провалилась, дав россиянке сделать четыре брейка. А всего за два матча на турнире уроженка Мурманской области отдала соперницам всего пять геймов.

Также в четверг состоялось одно российское противостояние. Элина Аванесян проэкзаменовала Анну Блинкову. Фаворитом изначально считалась последняя, находящаяся выше в рейтинге WTA. С другой стороны, на грунте она смотрится хуже соотечественницы. Да и их единственная очная встреча до того завершилась успехом Аванесян.

На этот раз она неожиданно не оставила сопернице шансов. Причём в стартовом сете на корте шла напряжённая борьба. Девушки допускали много помарок и неважно подавали. Неудивительно, что они сходу обменялись брейками. Однако в шестом гейме Блинкова провалилась на приёме, и это стало для неё началом конца. Элине поставить точку не помешала даже пауза из-за дождя. Во втором сете она и вовсе взяла верх под ноль. А Анна записала себе в пассив 35 невынужденных ошибок.

Сенсационная осечка Касаткиной и нестабильный теннис Калинской

К сожалению, не обошлось без сенсаций со знаком минус. Мало кто мог предположить, что десятой сеяной Дарье Касаткиной придётся отправиться домой так быстро. Причём вынудила её зачехлить ракетку абсолютно не блещущая в текущем году Питон Стирнс. В актив себе она может занести лишь победу на не самом представительном турнире в Рабате. На всех остальных американка не проходила дальше второго круга. Теперь же она взяла реванш у россиянки за поражение в стартовом круге Australian Open-2024.

С самого начала у отечественной теннисистки ничего не получалось на подаче. Она выиграла лишь 50% мячей на первой подаче и не выполнила ни одного эйса. Вкупе с постоянными осечками это дало шанс сопернице. Порой Касаткина не сдерживала эмоции и срывалась.

Хотя в первой партии ей удалось проявить характер. При счёте 3:5 она уверенно сыграла на приёме и не позволила Стирнс реализовать сетбол. Далее она восстановила равновесие. Но всё это лишь для того, чтобы, находясь в шаге от тай-брейка, опять отдать собственную подачу. Во второй партии Дарья пыталась цепляться, но, когда уступила в четырёх первых геймах, всё стало ясно.

Анна Калинская столкнулась с ожесточённым сопротивлением Бьянки Андрееску. Канадка ярко ворвалась в женский тур и в 2019-м выиграла US Open, а также взлетела на четвёртую строчку в рейтинге WTA. Но череда травм сломала девушке карьеру. До нынешнего «Ролан Гаррос» она не выходила на корт с августа прошлого года и рухнула в третью сотню рейтинга WTA.

Стартовая партия продемонстрировала, что канадка действительно далека от идеальной формы. Россиянка полностью доминировала и отдала всего один гейм, дважды взяв чужую подачу. Проснулась соперница лишь при счёте 1:5, когда заработала двойной брейк-пойнт, но не сумела его реализовать. Однако во втором отрезке на корт вышла совершенно другая Андрееску. Она мощно била по углам, как в лучшие годы, и гоняла Калинскую по площадке. При этом обе цеплялись на приёме. Анна ещё в первом гейме не воспользовалась двойным брейк-пойнтом, а Бьянка ответила той же монетой в шестом. Но когда перед спортсменками замаячил тай-брейк, Калинская неожиданно отдала свою подачу.

В заключительном отрезке отечественная спортсменка опять не воспользовалась своими шансами, не реализовав несколько брейк-пойнтов. Долгое время теннисистки пусть и с трудом, но брали свою подачу. Судьбоносным же стал провал Анны в восьмом гейме, когда Андрееску заработала тройной брейк-пойнт. Россиянка героически отыграла их, но всё же уступила на балансе. А далее канадка спокойно поставила точку в матче.

Завершила выступление и 22-я ракетка планеты Анастасия Павлюченкова, которая не справилась с Аной Богдан. Как и для некоторых других соотечественниц, этот вечер получился для неё не лучшим. В частности, зашкаливало количество невынужденных ошибок — 30. Румынка воспользовалась этим и быстро повела с брейком — 3:0. Россиянке удалось отыграться, но в решающий миг соперница всё же оказалась сильнее. Повторилась ситуация и в следующем сете, когда Павлюченкова при счёте 5:4 провалилась на приёме.