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Болельщикам на трибунах «Ролан Гаррос» запретили употреблять алкогольные напитки

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Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису объявили об ужесточении правил поведения зрителей на трибунах во время проведения матчей.

«На трибунах запрещён алкоголь. Открытый чемпионат Франции по теннису предпринял шаг, чтобы положить конец недисциплинированному поведению», — сообщает BBC Sport в социальной сети X.

Первая ракетка мира и трёхкратная победительница «Ролан Гаррос» полька Ига Швёнтек пожаловалась на публику, выкрики которой мешали ей сфокусироваться на игре с японкой Наоми Осакой.

СМИ сообщают, что также продолжаются поиски зрителя, плюнувшего жвачкой в бельгийского теннисиста Давида Гоффена.

Ранее Рублёв сообщил, что если у него будет возможность, то он хотел бы сыграть в миксте на Олимпиаде.

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