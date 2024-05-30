Болельщикам на трибунах «Ролан Гаррос» запретили употреблять алкогольные напитки
«На трибунах запрещён алкоголь. Открытый чемпионат Франции по теннису предпринял шаг, чтобы положить конец недисциплинированному поведению», — сообщает BBC Sport в социальной сети X.
Первая ракетка мира и трёхкратная победительница «Ролан Гаррос» полька Ига Швёнтек пожаловалась на публику, выкрики которой мешали ей сфокусироваться на игре с японкой Наоми Осакой.
СМИ сообщают, что также продолжаются поиски зрителя, плюнувшего жвачкой в бельгийского теннисиста Давида Гоффена.
Ранее Рублёв сообщил, что если у него будет возможность, то он хотел бы сыграть в миксте на Олимпиаде.