Тарпищев назвал матч против Вавринки на «Ролан Гаррос» лучшим в карьере Котова
«Брал важные очки за счёт стойкости. Вавринка лучше подавал первый мяч и за счет этого легче выигрывал свои геймы. Котов же выигрывал больше в комбинаторике, позиционно. Достоинство Котова — он играл чисто, сопернику приходилось больше бегать. Павел провёл очень хорошую партию, это вообще лучший матч в его карьере», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Котов впервые в карьере преодолел рубеж второго раунда на турнирах серии Большого шлема.
В следующем раунде российский теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером.
Ранее сообщалось, что Потапова обыграла Голубич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».