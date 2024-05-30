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Тарпищев назвал матч против Вавринки на «Ролан Гаррос» лучшим в карьере Котова

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Павла Котова над трёхкратным победителем турниров серии Большого шлема швейцарцем Стэном Вавринкой во втором круге Открытого чемпионата Франции.

«Брал важные очки за счёт стойкости. Вавринка лучше подавал первый мяч и за счет этого легче выигрывал свои геймы. Котов же выигрывал больше в комбинаторике, позиционно. Достоинство Котова — он играл чисто, сопернику приходилось больше бегать. Павел провёл очень хорошую партию, это вообще лучший матч в его карьере», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Котов впервые в карьере преодолел рубеж второго раунда на турнирах серии Большого шлема.

В следующем раунде российский теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Потапова обыграла Голубич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

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