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Слёзы украинца, негодование британца и критика арбитров: что обсуждают после победы Усика над Фьюри

Тайсон Фьюри назвал поражение от Александра Усика политически окрашенным

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Борислав Головин
Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри заявил, что не волновался при объявлении судейских оценок, поскольку был уверен в успехе. В свою очередь, британец допустил, что вердикт арбитров был политически окрашенным. Между тем коллеги боксёров и эксперты восхитились действиями украинца: Тони Беллью сравнил его с Мохаммедом Али за работу ног, а Теренс Кроуфорд отдал должное характеру. При этом многие остались недовольны работой главного рефери в эпизоде с нокдауном Цыганского Короля.
Слёзы украинца, негодование британца и критика арбитров: что обсуждают после победы Усика над Фьюри
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Pelham

«Для меня тяжело, когда папа приходит во снах»

Противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри не оставило равнодушным никого. Боксёры провели яркий бой, а победа в итоге досталась украинцу, который собрал все пояса в тяжёлом весе. После поединка он выглядел уставшим, но счастливым.

При этом на пресс-конференции уроженец Симферополя признался, что совсем не волновался, когда ждал объявления судейских оценок, поскольку был уверен в собственном успехе. Также он высказался о нокдауне в девятом раунде, когда арбитр слишком медленно вёл отсчёт.

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«Не думаю об этом, поскольку у нас есть победитель... Нет нокаута — без проблем. Но это были 12 раундов большой драмы», — приводит слова Усика ua.tribuna.com.

Не могли не задать ему и вопрос о возможном реванше с британцем, но украинец заявил, что пока намерен просто отдохнуть и провести время с семьёй.

«Не думаю о боксе сейчас, так как начал лагерь в сентябре 2023 года — это девять месяцев работы. Я пропустил Новый год, дни рождения сыновей и дочери, рождение ещё одной дочки, все семейные праздники. Всё время только тренировался, тренировался, тренировался. Моё внимание оказалось сосредоточено исключительно на этом поединке», — добавил Усик.

Но самым эмоциональным стал ответ про умершего в 2012-м отца, который всегда снится ему перед боями. Вспомнив об этом, спортсмен не сдержал слёз.

«Я скучаю по нему. Сказал ему: «Ты живёшь там, а я — здесь. Пожалуйста, не приходи ко мне. Люблю тебя». Для меня тяжело, когда папа приходит во снах. Буду помнить его всю свою жизнь. Знаю, он и сейчас здесь, среди нас», — подытожил спортсмен.

Сразу же после триумфа он сфотографировался с поясом WBC, которым ранее владел соперник, и добавил подпись: «Добро пожаловать в семью». Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для него стало рассечение брови, на которую пришлось наложить четыре шва.

К слову, несмотря на успех, в команде украинца остались недовольны действиями судьи. По мнению менеджера Александра Красюка, тот обязан был отсчитывать нокаут, но намеренно берёг Тайсона.

А многие болельщики и эксперты остались в недоумении от оценок одного из рефери, который не только занял сторону Цыганского Короля, но и отдал ему два заключительных раунда. 

Что касается самого Фьюри, он вёл себя максимально сдержанно и, как и оппонент, в первую очередь изъявил желание отправиться к жене и семерым детям.

«Штука в том, что, пока я люблю это дело — а мне было хорошо на ринге, я действительно наслаждался процессом, — буду продолжать им заниматься. Спасибо Александру за хороший бой. Он получился равным. Мне кажется, я сделал достаточно, но я не судья», — заключил Цыганский Король.

Однако он всё-таки не смирился с результатом, сочтя его несправедливым. Более того, не исключил, что вердикт арбитров носил политический окрас: якобы они таким образом решили поддержать Украину.

К чести Тайсона, потерпев первое поражение в карьере, он выразил максимальное уважение к сопернику. Прямо в ринге между ними состоялся тёплый диалог, в ходе которого британец изъявил желание провести с украинцем совместный семейный отдых. Тот ответил согласием.

«Работа ног Усика — лучшая в истории тяжёлого веса»

В мире бокса же не скрывали восторга от выступления Александра. Одним из первых его в соцсетях поздравил друг, ещё один чемпион мира с Украины, Василий Ломаченко. А экс-обладатель трёх поясов в королевском дивизионе Владимир Кличко лично присутствовал на стадионе. Успех соотечественника он назвал историческим, отметив, что тот умудрился справиться с антропометрически превосходящим его соперником.

«При подсчёте очков в боксе никогда нет 100%-ной уверенности, и судьи вынесли решение в пользу Александра. Несомненно, оба боксёра выступили выше всяческих похвал. Удивительно, как Фьюри устоял в девятом раунде и продержался до конца боя, но он смог. Нужно отдать ему должное», — заявил Кличко.

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Порадовался за победителя и предыдущий абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Леннокс Льюис.

«Его карьера как боксёра-тяжеловеса всё ещё продолжается, но не думаю, что кто-либо сможет отрицать его невероятные достижения: золотая медаль Олимпийских игр, звание абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе, а теперь ещё и абсолютного чемпиона в тяжёлом. Он определённо редкая птица», — написал британец.

А другой бывший обладатель пояса в королевском дивизионе, Тони Беллью, одним из главных преимуществ украинца назвал работу ног. По его словам, соперники Александра постоянно находятся под давлением, что в итоге сказывается на их физическом состоянии.

«Первые шесть раундов Тайсон выглядел великолепно, но потом стал быстро уставать, во многом дело в этом. На мой взгляд, работа ног Усика — лучшая в истории тяжёлого веса, тут он превосходит даже Мохаммеда Али», — отметил Беллью.

В свою очередь, действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд считает, что украинец теперь способен претендовать на звание лучшего бойца вне зависимости от категории, поскольку победил сильнейшего боксёра фактически из другого веса.

Много обсуждали и ситуацию с нокдауном в девятом раунде. Так, экс-чемпион планеты Дэвид Хэй подчеркнул, что арбитр обязан был остановить противостояние и засчитать нокаут. Более того, он предположил, что, если бы в аналогичной ситуации оказался Фьюри, именно такое решение было бы принято.

«По какой-то причине судья начал вести отсчёт и отсчитывал долгих 20 секунд, тем самым помешав Усику реализовать свою возможность. Все, кто находился у ринга, были очень раздосадованы действиями рефери», — посетовал Хэй.

А британский боксёр супертяжёлого веса Дерек Чисора обратился к рефери сразу после окончания боя и назвал его отсчёт самым медленным в истории этого вида спорта.

Впрочем, нашлись и те, кто счёл поражение Цыганского Короля незаслуженным. Например, обладатель титула WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис написал в соцсетях, что нельзя отдавать победу за один хорошо проведённый отрезок.

Высоко оценили бой и в мире ММА. Комментатор UFC Джо Роган восхитился не только действиями Усика, но и мужеством британца, который умудрился остаться в сознании в ситуации, когда вполне мог оказаться на настиле, а потом быстро восстановился и давил в концовке. А бывший чемпион организации в двух категориях Конор Макгрегор предложил как можно скорее организовать между сторонами реванш.

«Безумие! Что будет дальше? Кто знает... Усик невероятен. Он побил их обоих, Фьюри и Энтони Джошуа. У Джошуа была вторая попытка, так почему бы не дать её Тайсону? Если нет, то Эй Джей — Усик III. А потом в любом случае бой Тайсона и Энтони. Поздравляю Турки Аль аш-Шейха с новой эрой в тяжёлом весе бокса», — написал ирландец. 

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