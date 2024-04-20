Новый чемпион: Витрук нокаутировал Борисова на ACA 174, а Токов победил Давлатмуродова

Павел Витрук сокрушил Олега Борисова в главном бою ACA 174 в Санкт-Петербурге. Поначалу претендент смотрелся не столь убедительно, но постепенно начал наращивать обороты и в третьем раунде перехватил инициативу. А за восемь секунд до окончания четвёртого мощнейшим ударом колена в голову отправил чемпиона в нокаут и завоевал титул в легчайшем весе. Также турнир запомнился успешным выступлением Анатолия Токова в реванше с Шарафом Давлатмуродовым и досрочной победой Александра Матмуратова над Хербертом Батистой.

Турнир ACA в Санкт-Петербурге наверняка вызывал смешанные чувства у российских поклонников MMA. С одной стороны, был собран довольно солидный состав участников, а закрывать шоу доверили действующему чемпиону лиги в легчайшем весе Олегу Борисову. С другой — организаторы всё же не смогли устроить супербой между Анатолием Токовым и Магомедом Исмаиловым, на протяжении нескольких месяцев активно обсуждавшийся в СМИ. Изначально они должны были помериться силами в марте, но Исмаилов травмировал мениск и был вынужден лечь на операционный стол. В итоге, экс-претендент на титул Bellator получил в оппоненты Шарафа Давлатмуродова, с которым дрался в октябре 2021 года. И хотя эта битва обещала получиться не менее яркой и принципиальной, по уровню ажиотажа явно уступала долгожданному реваншу между звёздами среднего дивизиона.

Вероятно, многие надеялись, что сражение с Давлатмуродовым станет для Токова своего рода подготовкой к ответному поединку с Исмаилову. И это косвенно подтверждали слова самого Лысого Хищника, говорившего о намерении встретиться с бывшим соперником в другую дату в этом году. Но прямо в день проведения ACA 174 надежды увидеть ожидаемый реванш стали призрачными. Как сообщил глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев, 18 июля Магомед подерётся с Владимиром Минеевым по правилам бокса. И даже если он успеет восстановиться к осени, рискует не состыковаться с Анатолием. В интервью RT тот признавался, что во второй половине года рассчитывает провести бой под эгидой Bellator и тем самым исполнить свои обязательства по действующему контракту с промоушеном.

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Но появление в клетке Токова ждало зрителей в рамках основной программы, в то время как предварительная также выдалась довольно любопытной. Открылось шоу пятью подряд победами россиянин, четыре из которых были досрочными. Эффектными нокаутами порадовали Артём Душенко и Михаил Егоров, а Никита Приходько всего за 112 секунд «задушил» Зухриддина Гофурова с помощью Д’Арса. В свою очередь, Алексей Шуркевич устроил Ренато Гомесу такое избиение, что его команда была вынуждена отказаться от продолжения борьбы уже по окончании второго раунда.

Запоминающимися «финишами» отметились и Иван Богданов с Кайо Биттенкуртом. Первый буквально «выключил» Азамата Джигкаева, после пропущенного удара рухнувшего лицом в канвас, а второй серией мощнейших попаданий расправился с Евгением Ерохиным. Тем самым, что в ноябре 2023-го нанёс сенсационное поражение экс-бойцу UFC Гаджимураду Антигулову.

Кровопролитной получилась битва между Глебом Хабибулиным и Фелипе Фроесом. Россиянин шёл на серии из четырёх побед подряд, а в случае ещё одной вполне мог включиться в гонку за титул в полулёгком весе, но так и не смог подобрать ключи к бразильцу. Экс-чемпион великолепно контролировал дистанцию и раз за разом опережал противника в разменах, разбив ему нос. И хоть так и не сумел остудить пыл продолжавшего упорно идти вперёд россиянина, всё же склонил судей на свою сторону.

К запискам жюри пришлось обратиться и по окончании следующего поединка. Крис Ханикатт ожидаемо старался по максимуму использовать свои борцовские навыки и «вязать» Михаила Долгова, но надолго его не хватило. Уже во втором раунде американец замедлился и стал много пропускать, да и в грэпплинге был уже не так успешен. Россиянин неплохо защищался и уже не позволял спокойно контролировать себя в партере, а в заключительном отрезке превзошёл визави в стойке, попутно не дав провести ни одного тейкдауна. И тем самым снял все вопросы о триумфаторе, взяв верх единогласным решением.

Зато дело в долгий ящик не стал откладывать Александр Матмуратов. Уже в первом раунде тот шедевральным ударом по корпусу уложил на настил Херберта Батисту и закрыл поражение от Юсуфа Раисова. Для этого россиянину потребовалось провести в клетке всего 3 минуты 6 секунд. За свою карьеру быстрее он расправлялся лишь с Филипом Ржадеком (1:59) и Хавьером Басурто (1:30).

После этого настала очередь выяснять отношения Токову и Давлатмуродову. И было крайне любопытно посмотреть, какие выводы из поражения двухлетней давности извлёк уроженец Таджикистана. Тогда он навязал россиянину неплохую конкуренцию, но всё же проиграл раздельным решением судей. И с тех пор лишь раз заходил в клетку — в апреле 2023-го разобрался с Энтони Адамсом.

Но в этот раз Токов выглядел ещё более активным, чем на московском турнире Bellator. Он постоянно шёл вперёд, прессинговал Давлатмуродова и регулярно пытался прижимать соперника к сетке. Очевидно, хотел проверить свои борцовские навыки, полученные им в ходе тренировок в Дагестане.

Однако Шараф не смотрелся мальчиком для битья. Да, Анатолий попадал чуть чаще и острее, но развить преимущество не мог, а постоянные попытки прижать визави к сетке постепенно стали вызывать негодование публики. А ближе к концу второго раунда Токов стал слишком много позволять Давлатмуродову в стойке. В нескольких разменах он и вовсе уступил, зато всё же смог повалить противника на настил. Пусть сделать там что-то значимое не успел.

В перерыве тренеры просили Токова не рубиться и работать на средней и дальней дистанциях, но тот не послушал их. И хотя сразу же пропустил пару неприятных хуков, нашёл чем ответить, а впоследствии заставил Давлатмуродова забыть о защите от тейкдаунов. Наказание последовало незамедлительно, но на спине Шараф пробыл недолго, быстро вернувшись в вертикальное положение. Однако вновь забрать инициативу так и не сумел, хотя на последних секундах чуть было не пробрался за спину.

Как и два с половиной года назад, выявлять сильнейшего в данном противостоянии пришлось судьям. Но на этот раз никаких сомнений относительно имени победителя у них не было. Все трое отдали предпочтение Токову (30:27), пусть и не в самой яркой манере, но всё же добившемуся успеха в реванше.

«Уже второй год пошёл, как я не заходил в клетку. Думал, если быстро выиграю, не успею продышаться. Но всё равно не хотел драться все три раунда. Первые два легко прошли, в последнем немного затекла рука… Вспомнил что это такое, будем двигаться дальше… Не знаю, лучше или хуже (бился в сравнении с предыдущим боем. — RT). Точно был быстрее, лучше чувствовал дистанцию, прибавил в «физике», борцовской технике», — сказал Токов.

В главной дуэли вечера Олег Борисов сражался с Павлом Витруком. И на бумаге действующий чемпион выглядел явным фаворитом даже несмотря на то, что не бился почти 400 дней. Пусть претендент и имел в активе четыре победы подряд, с лидерами дивизиона давно не встречался и занимал лишь восьмое место в рейтинге. В то время как его соперник недавно поочерёдно расправился с двумя бывшими обладателями пояса — Магомедом Бибулатовым и Рустамом Керимовым.

В дебюте Борисов смотрелся предельно «заряженным». А cбить его атакующий настрой не смогли ни два попадания в пах по ходу первого раунда, ни серия неприятных лоу-киков. Он продолжал активно идти вперёд и давить на соперника, не обращая внимания на большую разницу в росте. Но временами всё же напарывался на встречные выпады. В одном из эпизодов Витрук неприятным прямым угодил в челюсть визави, а потом попал и коленом на отходе, но тотчас сам был вынужден взять паузу. На этот раз на прочность «ракушку» проверил уже Олег.

Витрук не отчаивался и продолжал создавать проблемы Борисову, активно подключая ноги. Но находиться под постоянным прессингом ему было непросто. Олег отказывался сбавлять обороты и постоянно оказывал давление на соперника, пробивая комбинации «по этажам». И если во втором раунде чуть было не потряс Павла, то в третьем добавил в свою коллекцию первый тейкдаун. Однако закрепиться в доминирующей позиции не смог.

Но было крайне сложно представить, что 39-летний Борисов сумеет работать в таком высочайшем темпе все 25 минут. И уже в четвёртом отрезке он начал замедляться. Поспособствовал тому и пропущенный удар на выходе из клинча, отбросивший чемпиона на несколько метров назад. Более молодой Витрук стал наращивать обороты и всё чаще находить бреши в обороне оппонента, а в концовке четвёртого раунда вновь настиг ветерана коленом. И на этот раз пробил настолько своевременно и точно, что отправил чемпиона в нокаут. Олег рухнул на землю, а рефери поспешил спасти его от возможного добивания.