Фролов проведёт пятираундовый поединок против белоруса Янковского на ACA 173

Российский боец Артём Фролов проведёт поединок с белорусом Владиславом Янковским на турнире ACA 173 в Минске.

«Что наш бой станет главным — это был сюрприз от лиги. Но я принял как есть. Разницы нет, на сколько раундов готовиться, на три или на пять, если максимально отдаваться в зале. Пять раундов — это сложнее в моральном плане. Это тяжёлый труд. К нему надо и головой быть готовым, распределить правильно силы.

В целом жизнь бойца не такая простая, как кажется. Ты во многом себе отказываешь, в первую очередь — это диета, тяжёлый труд, накопленная усталость. Но это наш путь, ты должен с этим смириться. Это работа, а не хобби. Приходится стискивать зубы и искать плюсы. А плюсы — они есть. В межсезонье есть свободное время. Ты не работаешь с семи утра до семи вечера в офисе. Бываешь дома. Проводишь время с семьёй.

Сейчас я полностью готов к бою и доволен проделанной работой. Тренировочный лагерь прошёл дома, в краснодарском «Бойцовском клубе Кузня». Я всегда стараюсь максимально универсально подойти к подготовке, уделять внимание всем аспектам, борьбе возле стенки, борьбе на полу, ударной технике», — заявил россиянин.

Он также высказал своё мнение о сопернике на турнире ACA 173.

«Янковский — крепкий парень, у него сильная ударная техника, неплохие удары, в последнем бою он продемонстрировал свою нокаутирующую мощь. Впереди пятираундовый бой. Надеюсь, всё закончится быстрее. Я приложу к этому максимум усилий», — отметил он.

Поединок между спортсменами пройдёт 29 марта на турнире ACA 173 в «Минск-Арене».

Ранее сообщалось, что Токов проведёт поединок с Давлатмуродовым на турнире ACA 174.