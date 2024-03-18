Давлатмуродов заменит Исмаилова в поединке с Токовым на турнире ACA 174

Анатолий Токов, боец команды Фёдора Емельяненко, проведёт поединок против Шарафа Давлатмуродова на турнире ACA 174 в Санкт-Петербурге.

«Токов должен был провести бой против Исмаилова, но этот громкий поединок мы вынуждены отложить в связи с травмой Магомеда. Анатолий Токов прошёл большой тренировочный лагерь. Мы предложили ему промежуточный поединок в АСА с другим соперником — Шарафом Давлатмуродовым. Уверен, что это будет резонансное противостояние, и Давлатмуродов будет мотивирован максимально взять реванш за своё поражение Токову», — заявил основатель ACA Майрбек Хасиев.

В октября 2021-го Токов и Давлатмуродов провели поединок на Bellator 269 в Москве. Раздельным решением судей победу одержал Токов.

Бой между спортсменами пройдёт 19 апреля в Санкт-Петербурге на КСК «Арена». В главном событии ACA 174 встретятся Олег Борисов и Павел Витрук.

Ранее сообщалось, что Вагаев победил Эсенгулова единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при ACA.