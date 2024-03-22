Емельяненко — о чемпионе ACA Гончарове: такие люди выставляют ММА на посмешище

Известный боец смешанных единоборств, ветеран PRIDE Александр Емельяненко жёстко раскритиковал действующего чемпиона ACA в тяжёлом весе Евгения Гончарова.

«Если он готов провести бой, то пусть договаривается с организаторами, с лигой, где он является чемпионом. Пусть они выходят на меня, будем разговаривать, и я буду его гонять. Я готов забрать его пояс, чтобы такие не позорили смешанные единоборства», — сказал Емельяненко после открытой тренировки.

По его словам, его оценка основана на выступлении Гончарова в битве с Антоном Вязигиным, которая прошла на турнире ACA 170. Тогда действующий чемпион сохранил пояс благодаря крайне спорному решению судей.

«Чемпионы не должны так драться. Такие люди выставляют ММА на посмешище. Зрители ждут обострений, зрелища, атак. Посмотрите, как дерусь я, даже если проигрываю. Как дерётся Фёдор (Емельяненко. — RT). Это красивые и зрелищные схватки, которые приятно пересматривать», — добавил Емельяненко-младший.

Ранее известный боец Вячеслав Дацик заявил, что в бое-реванше намерен проверить на прочность печень Емельяненко.