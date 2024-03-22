RT в Telegram
Подпишись

Емельяненко — о чемпионе ACA Гончарове: такие люди выставляют ММА на посмешище

Короткая ссылка
Известный боец смешанных единоборств, ветеран PRIDE Александр Емельяненко жёстко раскритиковал действующего чемпиона ACA в тяжёлом весе Евгения Гончарова.

«Если он готов провести бой, то пусть договаривается с организаторами, с лигой, где он является чемпионом. Пусть они выходят на меня, будем разговаривать, и я буду его гонять. Я готов забрать его пояс, чтобы такие не позорили смешанные единоборства», — сказал Емельяненко после открытой тренировки.

По его словам, его оценка основана на выступлении Гончарова в битве с Антоном Вязигиным, которая прошла на турнире ACA 170. Тогда действующий чемпион сохранил пояс благодаря крайне спорному решению судей.

«Чемпионы не должны так драться. Такие люди выставляют ММА на посмешище. Зрители ждут обострений, зрелища, атак. Посмотрите, как дерусь я, даже если проигрываю. Как дерётся Фёдор (Емельяненко. — RT). Это красивые и зрелищные схватки, которые приятно пересматривать», — добавил Емельяненко-младший.

Ранее известный боец Вячеслав Дацик заявил, что в бое-реванше намерен проверить на прочность печень Емельяненко. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить