«Мне и самому хочется встретиться с Магомедом»: Токов пожелал скорейшего восстановления Исмаилову после отмены их боя

Анатолий Токов пожелал скорейшего восстановления Магомеду Исмаилову после отмены их поединка на турнире ACA 172. По признанию бойца, он крайне разочарован произошедшим, но понимает, что травмы являются неотъемлемой частью спорта. Сам Лысый Хищник принёс извинения сопернику и изъявил желание подраться с ним до конца текущего года. А Камил Гаджиев уверен, что ветеран способен вернуться к занятиям в спортзале через два-три месяца после операции.

«Во время весогонки почувствовал, что моё колено застревает»

Отмена боя между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым крайне разочаровала болельщиков, ведь их реванш 9 марта в рамках турнира ACA 172 обещал стать одним из самых ярких событий в мире российских ММА в 2024-м.

Тем обиднее, что Лысый Хищник получил травму всего за несколько дней до схватки. Первым о случившемся сообщил основатель лиги ACA Майрбек Хасиев. Он пообещал сделать всё возможное для организации поединка в ближайшее время.

Вскоре о травме рассказал сам спортсмен. В частности, он подтвердил, что планирует подраться с соперником до конца года.

«Во время весогонки почувствовал, что моё колено застревает и ведёт себя очень нестабильно. Сделали снимок. Внутренний мениск порван, наружный — отслоён. В общем, есть чем заняться моему хирургу. Ничего нового, я знаю, что делать. Иншаллах, максимально быстро реабилитируюсь и вернусь в строй», — написал Исмаилов в соцсетях.

Он также принёс извинения Токову, Хасиеву и болельщикам, которые уже приобрели билеты.

«Анатолий провёл целый кэмп и отработал, а теперь такие новости. Мои извинения, Толя! Тебе повезло, конечно. Но теперь без шуток, искренне прошу прощения. Принимаю всё как есть и благодарю лигу. Простите, я не специально. Всё, что должно нас настигнуть, не должно миновать», — добавил ветеран.

Между тем брат и тренер Исмаилова, Рамазан, раскрыл характер травмы. По его мнению, заходить с таким повреждением в клетку было бы опасно. Но главное, специалист назвал вполне оптимистичные сроки восстановления и выразил надежду, что Магомед будет полностью готов через три-четыре месяца.

«Он ложится на операцию. Наверное, где-то месяц займёт реабилитация. Плюс подготовка — месяца два. Как раз в Рамадан он окажется после операции, потом месяца два-три — и он будет в боевой готовности», — приводит слова наставника «Спорт-Экспресс».

Токов также не стал скрывать эмоций и признался, что крайне разочарован переносом схватки, поскольку успел пройти полноценный тренировочный лагерь.

«Магомеду ничего не писал. Он травмировался, однако такая у нас работа. От этого никто не застрахован. Конечно, думаешь: «Ну как так?» Главное, по ходу всей подготовки сам боялся получить какое-нибудь повреждение. Всех просил работать максимально аккуратно. И переживал за здоровье Магомеда», — заявил боец в интервью RT.

Несмотря на это, он пожелал оппоненту скорейшего выздоровления и выразил надежду, что в ближайшее время они всё-таки проведут реванш.

«К нашему поединку приковано огромное внимание отечественных болельщиков. Да мне и самому хочется встретиться с Магомедом. Это было бы по-настоящему большое противостояние. Но ничего. Жизнь продолжается. В карьере каждого атлета случается подобное», — добавил Токов.

Что касается грядущего турнира, спортсмен намерен принять в нём участие, чтобы подготовка не прошла даром. Понимая, что согласившемуся заменить Исмаилова и выйти на коротком уведомлении бойцу будет сложно оперативно сбросить вес, он готов подраться в категории от 86 до 90 кг.

«Рисковать не было никакого смысла»

Первый поединок между именитыми средневесами состоялся ещё в мае 2013-го. Оба атлета тогда только начинали карьеру. Схватка вышла непродолжительной, поскольку подававший надежды тобольчанин уже в стартовом раунде провёл успешный болевой приём. Для Лысого Хищника то поражение стало дебютным.

И вот спустя почти 11 лет было объявлено о реванше. Возможен он стал благодаря согласию со стороны Bellator. Последние шесть лет Анатолий выступал именно в этом американском промоушене. Согласно условиям контракта, у него оставался один поединок, но поскольку в организации не могли дать точного ответа, когда он состоится, разрешили ему подраться на родине.

Между тем новое повреждение покрыло туманом ближайшее будущее Исмаилова, поскольку до конца года он планировал сойтись ещё как минимум с Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко. Первая схватка предположительно могла состоятся в июне, а вторая — летом или осенью. По степени интереса публики обе точно не уступали противостоянию с Токовым.

Главная проблема заключается даже не в самом факте травмы Магомеда, а в уязвимости его коленей в целом. В одном из интервью Рамазан Исмаилов рассказал, что тот рвал связки обоих суставов. Причём последнюю повредил во время спарринга с Рашидом Юсуповым. Несмотря на это, спортсмен продолжал работать.

«Перед заключительным боем травма вообще дала о себе знать. Был вариант, что могли сняться. Но протянули, всё нормально. Она моментами напоминала о себе, а порой Мага боли не чувствовал», — объяснял Исмаилов-старший.

По его словам, только после дебютного противостояния по правилам бокса с Оланреваджу Дурододой в 2022-м Лысому Хищнику, наконец, сделали операцию. Именно из-за проблем с суставами Магомед в последнее время сосредоточился на боксе и после поражения от Минеева не дрался в ММА больше года. Лишь в декабре 2022-го он сошёлся со Шлеменко и одержал победу решением судей.

«Мне ещё лет 15 назад сказали, что нельзя заниматься спортом, ха-ха-ха. Уже несколько раз говорили: пора заканчивать. Поэтому искал человека, который скажет: «Да всё нормально, не переживай». И сразу про него говорил: «Да, всё, вот же он». Могут пять раз предупредить — нельзя, но я находил того, кто ответит: «можно», — признавался спортсмен.

Однако, по мнению главы AMC Fight Nights Камила Гаджиева, в данном случае излишне драматизировать ситуацию не стоит. Менеджер считает, что Исмаилов и Токов способны провести реванш уже через полгода.

«Операция на мениске не такая сложная. Данное повреждение не сравнить, например, с разрывом крестообразных связок. Бойцы возвращаются и после этого, не говоря уже о проблемах с мениском. Срок восстановления Магомеда составит приблизительно два-три месяца. Ещё столько же потребуется на набор формы. Да, Лысый Хищник уже не мальчик, но он найдёт возможность качественно подойти к вопросу реабилитации. Рисковать не было никакого смысла. С такой травмой по правилам ММА не подерёшься, поскольку нога становится нестабильной», — объяснил Гаджиев RT.

Вместе с тем он не исключил, что произошедшее подтолкнёт ветерана к уходу из профессионального спорта.

«Исмаилов и без того находится в завершающей стадии карьеры. Думаю, если ранее он планировал провести ещё три поединка и закончить, то теперь ограничится двумя. Сложно на 100% утверждать, что он всё-таки сойдётся с Токовым, ведь иногда обстоятельства складываются против нас. Но в конкретный момент не случилось ничего такого, чтобы утверждать: реванш не состоится никогда. Организаторы наверняка сделают всё возможное. Остаётся верить в лучшее», — добавил Гаджиев.