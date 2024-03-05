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Исмаилов извинился перед Токовым за перенос поединка

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Российский боец Магомед Исмаилов высказался о переносе боя с соотечественником Анатолием Токовым.
Исмаилов извинился перед Токовым за перенос поединка
  • Gettyimages.ru

«Хочу извиниться перед Анатолием Токовым. Понимаю, он провёл полноценный лагерь, отработал и в самом конце узнаёт такие новости. Мои извинения Толе. Я не специально», — сказал Исмаилов на видео в социальных сетях.

Как сообщается на официальном сайте ассоциации смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA), бой между Исмаиловым и Токовым перенесён.

Поединок должен был состояться 9 марта на турнире ACA 172.

Ранее Гаджиев назвал сроки восстановления Исмаилова после травмы колена.

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