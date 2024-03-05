Гаджиев назвал сроки восстановления Исмаилова после травмы колена

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал сроки восстановления Магомеда Исмаилова после травмы колена.

«Очень жаль, что поединок отменился, но излишне драматизировать я бы не стал. На самом деле операция на мениске не является очень сложной. И данное повреждение не сравнить, например, с разрывом крестообразных связок, от которого я восстанавливаюсь сейчас. Бойцы возвращаются и после этого, не говоря уже о проблемах с мениском.

Срок восстановления Магомеда в спортивный зал составит приблизительно два-три месяца. Ещё столько же времени потребуется на набор формы. По моим подсчётам, Исмаилов и Токов могут встретиться через полгода. Да, Лысый Хищник уже не мальчик, но он найдёт возможность качественно подойти к вопросу реабилитации. Рисковать не было никакого смысла. С такой травмой по правилам ММА не подерёшься, поскольку нога становится нестабильной», — заявил Гаджиев RT.

Ранее сообщалось, что Исмаилов перенесёт операцию на колене.