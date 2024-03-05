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Гаджиев назвал сроки восстановления Исмаилова после травмы колена

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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал сроки восстановления Магомеда Исмаилова после травмы колена.
Гаджиев назвал сроки восстановления Исмаилова после травмы колена
  • Gettyimages.ru

«Очень жаль, что поединок отменился, но излишне драматизировать я бы не стал. На самом деле операция на мениске не является очень сложной. И данное повреждение не сравнить, например, с разрывом крестообразных связок, от которого я восстанавливаюсь сейчас. Бойцы возвращаются и после этого, не говоря уже о проблемах с мениском.

Срок восстановления Магомеда в спортивный зал составит приблизительно два-три месяца. Ещё столько же времени потребуется на набор формы. По моим подсчётам, Исмаилов и Токов могут встретиться через полгода. Да, Лысый Хищник уже не мальчик, но он найдёт возможность качественно подойти к вопросу реабилитации. Рисковать не было никакого смысла. С такой травмой по правилам ММА не подерёшься, поскольку нога становится нестабильной», — заявил Гаджиев RT.

Ранее сообщалось, что Исмаилов перенесёт операцию на колене.

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