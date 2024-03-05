Гаджиев: организаторы сделают всё, чтобы реванш Исмаилова и Токова состоялся

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о бое Магомеда Исмаилова с Анатолием Токовым, который должен был состояться 9 марта, но был перенесён.

«Исмаилов и без того находится в завершающей стадии карьеры. Думаю, если ранее он планировал провести ещё три поединка и закончить, то теперь ограничится двумя. Сложно на 100% утверждать, что он всё-таки сойдётся с Токовым, ведь иногда обстоятельства складываются против нас. Но в конкретный момент не случилось ничего такого, чтобы утверждать: их реванш не состоится никогда. Организаторы наверняка сделают всё возможное. Остаётся верить в лучшее», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев назвал сроки восстановления Магомеда Исмаилова после травмы колена.