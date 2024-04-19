«Гонорары будут беспрецедентными»: Исмаилов и Минеев проведут бой по правилам бокса 18 июля

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев проведут бой по правилам бокса 18 июля. Об этом RT сообщил глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев. По его словам, со спортсменами достигнута принципиальная договорённость, а их гонорары будут беспрецедентно высокими. Менеджер также объяснил, что при выборе даты организаторы ориентировались на состояние здоровья Лысого Хищника, который восстанавливается после операции на колене. Сам Исмаилов изъявил желание в третий раз сойтись с принципиальным соперником и взять у него реванш за обидное поражение в 2021-м. Вместе с тем Александр Шлеменко и Григорий Дрозд считают Волжанина явным фаворитом в грядущем бою.

«Если все будут живы-здоровы, увидим этот бой»

Противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева давно превратилось в своеобразный знак качества для мира российских единоборств. Они провели два ярких поединка в ММА и не собираются останавливаться на этом. Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев сообщил RT, что третий бой между ними состоится 18 июля по правилам бокса.

«Эта дата во многом продиктована графиком восстановления Маги. Его прооперировали в начале марта. Он уже сообщил, что в мае начнёт тренироваться, хотя стопроцентно утверждать, что всё будет нормально, нельзя. Но отталкивались от него. Если все будут живы-здоровы, увидим этот бой. С обоими спортсменами удалось договориться. Официальная информация выйдет довольно скоро», — пообещал менеджер.

Не раскрывая конкретных сумм, он назвал гонорары атлетов беспрецедентными — «больше, чем когда бы то ни было».

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Вместе с тем глава АМС Fight Nights выразил уверенность, что Волжанин тоже должен хорошо подготовиться, несмотря на службу в зоне СВО.

«В целом набрать форму, чтобы продемонстрировать достойный поединок, он в состоянии. Тем более Владимир всё равно будет в тонусе, потому что в конце апреля его ждёт встреча по правилам кикбоксинга», — добавил Гаджиев.

Накануне сам Лысый Хищник, восстанавливающийся после операции на колене, изъявил желание в очередной раз сойтись с принципиальным оппонентом. И в качестве ориентировочной даты он как раз назвал июль. Исмаилов намеревается отомстить за поражение во втором поединке, которое считает несправедливым. По словам бойца, тогда перенесённый коронавирус серьёзно сказался на его кондициях.

«Я хотел разбить ему лицо — и разбил. Именно в том бою больше желал разбить лицо, чем выиграть. Лица Минеева вполне достаточно на всю мою оставшуюся карьеру. За всех я ему разбил. За всё, что было. Послушай, Минеев сдался уже в первом раунде. Он сам об этом говорил. Он уже сдался! Я хоть и «засыпаю» — не сдаюсь. Даже когда моё тело, мышцы меня отпустили — поставил руки на пол, чтобы не упасть и продолжать стоять на ногах», — приводит его слова «Ушатайка».

О согласии на новую встречу с Волжанином Исмаилов сообщал ещё в конце ноября прошлого года. Тогда он рассказал о достижении принципиальной договорённости с Гаджиевым. Сам глава АМС Fight Nights в феврале заявлял, что противостояние может состояться в июне. Таким образом, планы пришлось подкорректировать совсем незначительно.

Владимир же не теряет времени зря и уже 28 апреля подерётся с Константином Глуховым по правилам кикбоксинга в Ульяновске.

Травма колена Исмаилова и служба Минеева в зоне СВО

Как уже говорилось, Минеев и Исмаилов успели дважды сойтись в смешанных единоборствах. Обе встречи не оставили болельщиков равнодушными. Первая, в 2018-м, продлилась все пять раундов. Преимуществом владел то один, то другой спортсмен. В итоге судьи зафиксировали ничью, которой остались недовольны оба.

После этого реванш был неизбежен. Бойцы сами как могли подогревали к нему интерес. В конце концов спустя три года они сошлись в Сочи в рамках турнира АМС Fight Nights. На этот раз Исмаилов владел серьёзным преимуществом в стартовых отрезках, но в третьем потерял сознание от нехватки кислорода и уступил.

На первый взгляд, в бою по правилам бокса явный фаворит — Волжанин. Он с детства занимался кикбоксингом и добился в этом виде больших успехов: становился чемпионом России, Европы и мира. Также он завоевал серебро на первенстве страны по тайскому боксу. Показательна и статистика в ММА, где лишь три победы из 16 добыты приёмами.

Исмаилов, напротив, всегда считался базовым борцом и начинал карьеру именно как вольник. Однако в последнее время он добился колоссального прогресса в ударной технике. Во многом поспособствовала этому серьёзная травма колена, не позволявшая ему полноценно драться в смешанных единоборствах.

Ветеран MMA с удовольствием сконцентрировался на боксе. В дебютном поединке в феврале 2022-го он сенсационно одолел экс-претендента на титул чемпиона мира Оланреваджу Дуродолу, хотя тот потом жаловался на хитрости с перчатками. После этого Лысый Хищник справился с Александром Иличем, который до того нокаутировал Александра Шлеменко, и Иваном Штырковым, также славящимся мощнейшими ударами.

Главное, Магомед в двух последних противостояниях провёл на ринге по 18 минут и не испытывал былых сложностей с функциональной готовностью. Напротив, он до конца шёл вперёд. А встреча со Шлеменко по правилам ММА в конце 2022-го и вовсе продлилась 25 минут. Таким образом, Минееву не следует ждать, что визави не хватит сил на всю дистанцию.

С другой стороны, непонятно, в какой форме будет находиться дагестанец после очередной травмы колена. В начале марта из-за неё перенесли реванш с Анатолием Токовым в рамках ACA. Спортсмен снова вынужден был лечь на операционный стол. Однако брат и тренер атлета Рамазан Исмаилов заверил, что Магомеду хватит нескольких месяцев на восстановление и набор формы.

«Завтра он ложится на операцию. Наверное, недельки три — месяц займёт (восстановление. — RT). Плюс подготовка — месяца два. Как раз в Рамадан он будет после операции, потом месяца два-три — и будет в боевой готовности», — заявил специалист «Спорт-Экспрессу» 4 марта.

Впрочем, у Волжанина имеются свои сложности. Уже почти два года он служит в зоне СВО и не имеет возможности проводить полноценные тренировочные лагеря.

«Поддерживать физическую форму полноценно, конечно же, не получается. Всё-таки это зона боевых действий. Но хорошо, что удалось найти ребят-единомышленников. Среди нас есть и мастера спорта, особенно по армейскому рукопашному бою. Вместе с ними и тренируюсь. Просыпаемся пораньше, идём бегать. Ещё сварили себе кувалду и поставили шину, наносим по ней удары. Спортивный опыт позволяет проявлять находчивость и тренироваться с тем, что мы имеем под рукой», — рассказывал Минеев RT.

Однако это не помешало ему одержать четыре уверенные победы подряд по правилам кикбоксинга: над Эрко Джаном, Фернандо Родригесом — младшим, Рафаэлом Карвальо и Иваном Штырковым.

«Боюсь, после трёх раундов Исмаилов устанет — и на этом всё закончится»

По мнению опрошенных RT экспертов, уроженец Екатеринбурга будет однозначным фаворитом грядущего боя. Шлеменко, ранее уступивший Исмаилову решением судей, напомнил, что именно Минеев будет драться в своей стихии. Вместе с тем Шторм верит: его бывший оппонент способен сотворить сенсацию.

«Шанс Исмаилова на успех в первую очередь кроется в его нестандартной технике. Дело даже не в неожиданных ударах. Мага способен взять своё за счёт передвижения и более активной работы. Несмотря на всё превосходство соперника в технике, Лысый Хищник всё равно может удивить. Мне кажется, всем уже давно стало очевидно: боксирует он неплохо. Но по нашему с ним бою в конце 2022-го судить об этом всё-таки сложно. Одно дело — чистый бокс, другое — смешанные единоборства. Это абсолютно разные дисциплины, хотя он в том числе работал в стойке», — подчеркнул Шлеменко.

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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд также считает, что Минеев, если хорошо подготовится, должен брать верх. Эксперт напомнил, что тот с детства занимается боксом и кикбоксингом и обладает отличной базой, тогда как соперник изначально специализировался на борьбе.

«Плюс Лысого Хищника заключается в его нестандартности. Он выработал свой стиль ведения боёв на ринге. Но ему крайне сложно будет поднять свой навык до уровня оппонента. Боюсь, после трёх раундов он устанет — и на этом всё закончится. Однако я бы не назвал согласие Магомеда подраться с Минеевым авантюрой. Можно вспомнить, как он в 2022-м сошёлся с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Дуродолой и выиграл. С другой стороны, нигериец на тот момент либо был болен, либо вообще не занимался. От него осталось только громкое имя. Волжанин же точно должен набрать нормальную форму. А судя по его состоянию, он тренируется всегда», — заключил Дрозд.

При этом Шлеменко верит, что повреждение колена не должно помешать Лысому Хищнику.

«Даже если у Маги останутся проблемы с суставом, подраться по правилам бокса ему будет проще, чем по правилам ММА. Всё-таки нагрузка на ноги там не такая серьёзная. Нескольких месяцев на восстановление должно хватить. Тем более Исмаилову не в первый раз прооперировали колено. Поверьте, он сам прекрасно знает, сколько времени потребуется», — подытожил бывший чемпион Bellator.