Гаджиев сообщил, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что боксёрский поединок между бойцами смешанных единоборств (MMA) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым пройдёт 18 июля в Москве.

«Эта дата во многом продиктована графиком восстановления Маги. Его прооперировали в начале марта. Он уже сообщил, что в мае начнёт тренироваться, хотя стопроцентно утверждать, что всё будет нормально, нельзя. Но отталкивались от него. Если все будут живы-здоровы, увидим данный бой. С обоими спортсменами удалось договориться», — сказал Гаджиев RT.

Атлеты уже провели два очных поединка, и перевес в очном противостоянии на данный момент на стороне Минеева: ничья в 2018 году и победа в 2021-м.

Ранее Минеев сообщил, что служит в спецназе в зоне СВО.