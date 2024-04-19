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Гаджиев сообщил, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля

Гаджиев сообщил, что бой между Исмаиловым и Минеевым состоится 18 июля

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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что боксёрский поединок между бойцами смешанных единоборств (MMA) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым пройдёт 18 июля в Москве.
Гаджиев сообщил, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля
  • Gettyimages.ru

«Эта дата во многом продиктована графиком восстановления Маги. Его прооперировали в начале марта. Он уже сообщил, что в мае начнёт тренироваться, хотя стопроцентно утверждать, что всё будет нормально, нельзя. Но отталкивались от него. Если все будут живы-здоровы, увидим данный бой. С обоими спортсменами удалось договориться», — сказал Гаджиев RT.

Атлеты уже провели два очных поединка, и перевес в очном противостоянии на данный момент на стороне Минеева: ничья в 2018 году и победа в 2021-м.  

Ранее Минеев сообщил, что служит в спецназе в зоне СВО.

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