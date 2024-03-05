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Токов пожелал Исмаилову скорейшего восстановления

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Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов пожелал скорейшего восстановления своему сопернику Магомеду Исмаилову.

«Никакой информации о новой дате боя у меня нет. Пока ничего не знаю. Но понятно, что к нашему поединку прикован большой интерес отечественных болельщиков. Да мне и самому хочется встретиться с Магомедом. Это было бы по-настоящему большое противостояние. Но ничего. Жизнь продолжается. В карьере каждого атлета подобное случается. Магомеду могу пожелать лишь скорейшего восстановления и чтобы он продолжил радовать российских фанатов», — заявил Токов RT.

Ранее Токов высказался об отмене поединка с Исмаиловым.

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