Токов пожелал Исмаилову скорейшего восстановления

Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов пожелал скорейшего восстановления своему сопернику Магомеду Исмаилову.

«Никакой информации о новой дате боя у меня нет. Пока ничего не знаю. Но понятно, что к нашему поединку прикован большой интерес отечественных болельщиков. Да мне и самому хочется встретиться с Магомедом. Это было бы по-настоящему большое противостояние. Но ничего. Жизнь продолжается. В карьере каждого атлета подобное случается. Магомеду могу пожелать лишь скорейшего восстановления и чтобы он продолжил радовать российских фанатов», — заявил Токов RT.

Ранее Токов высказался об отмене поединка с Исмаиловым.