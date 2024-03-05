Токов — об отмене боя с Исмаиловым: разочарован — ничего не сказать

Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов высказался об отмене поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Вчера позвонил наш директор Денис Курилов и сказал: «Толик, бой отменяют. Исмаилов получил травму». Сказать, что был разочарован, — ничего не сказать, ведь кэмп подходил к концу. Я прошёл очень серьёзную подготовку. Сложно подобрать слова, чтобы описать, насколько расстроен. Но ничего страшного.

Спросил у Курилова, нет ли возможности найти замену Магомеду. Понимаю, что на коротком уведомлении вес скидывать тяжело. Можно было бы подраться в 86—90 кг. Если всё-таки появится возможность выступить на турнире 9 марта, с большим удовольствием сделаю это», — заявил Токов RT.

Ранее глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал сроки восстановления Исмаилова после травмы колена.