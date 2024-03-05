RT в Telegram
Подпишись

Токов — об отмене боя с Исмаиловым: разочарован — ничего не сказать

Короткая ссылка
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов высказался об отмене поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Токов — об отмене боя с Исмаиловым: разочарован — ничего не сказать
  • Gettyimages.ru

«Вчера позвонил наш директор Денис Курилов и сказал: «Толик, бой отменяют. Исмаилов получил травму». Сказать, что был разочарован, — ничего не сказать, ведь кэмп подходил к концу. Я прошёл очень серьёзную подготовку. Сложно подобрать слова, чтобы описать, насколько расстроен. Но ничего страшного.

Спросил у Курилова, нет ли возможности найти замену Магомеду. Понимаю, что на коротком уведомлении вес скидывать тяжело. Можно было бы подраться в 86—90 кг. Если всё-таки появится возможность выступить на турнире 9 марта, с большим удовольствием сделаю это», — заявил Токов RT.

Ранее глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал сроки восстановления Исмаилова после травмы колена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить