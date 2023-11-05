«Пиариться на этом глупо»: Исмаилов и Минеев устроили перепалку в соцсетях из-за билетов до зоны конфликта в Палестине

Владимир Минеев на фоне заявлений Магомеда Исмаилова о ситуации в секторе Газа выложил фотографии авиабилетов до Бейрута, предназначенных для оппонента, и предложил забрать их в офисе Fight Nights. В ответ Лысый Хищник рассказал, что на самом деле в организации никаких бумаг для него не было, и посоветовал бывшему сопернику перевести деньги на благотворительные нужды. Руководитель промоушена Камил Гаджиев назвал произошедшее розыгрышем. По мнению Вячеслава Василевского, спортсменам не следовало привлекать к себе внимание на такой теме. А Андрей Корешков предположил, что подобным образом они начали раскрутку своего третьего очного поединка.

«Билеты для Маги лежат в офисе Fight Nights»

Противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева смело можно назвать одним из самых ярких в истории отечественных ММА. Бойцы провели два потрясающих поединка и регулярно обменивались жёсткими оскорблениями, а однажды даже подрались на одном из турниров, спровоцировав массовую потасовку.

Спустя два года после последней встречи между ними произошла новая пикировка. Причиной послужило заявление Лысого Хищника о ситуации в секторе Газа. В СМИ распространились слова Исмаилова о его желании поехать воевать. Волжанин, проходящий службу в зоне СВО, не оставил их без внимания и выложил в своём Telegram-канале фотографию двух билетов: один — из Москвы до Антальи, второй — из Антальи до Бейрута, откуда можно добраться до Палестины. На бумагах были даже указаны имя и фамилия коллеги.

«Активность интернет-войск PR-назначения зашкаливает. Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут — а воз и ныне там. Хорошо, а кто тогда не «воздух»? Пацаны, помогаю как могу. Билеты для Маги лежат в офисе Fight Nights. Не нужно слёз — делай! Главное, возвращайся к нашему бою. А за тех, кто переживает за Донбасс, готов походатайствовать перед комбатом о призыве в добровольческий отряд», — написал Минеев.

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В ответ Исмаилов в свойственной ему шутливой манере призвал бывшего соперника приобрести ему талоны бизнес-класса.

«На горизонте появился Минеев, а я уже заскучал. Ты там мне билеты купил? Где мои билеты? Если это не был «воздух», я жду их. Когда вопрос касается спонсорства перелётов, мы с тобой требуем исключительно бизнес-класс. Держу уровень. В личку тебе напишу. Ответь, где мне забрать билеты. Если ты, конечно, не «воздухан», — подчеркнул он.

А чуть позже Магомед опубликовал новый ролик, в котором рассказал о звонке в Fight Nights.

«Не смог оставить без внимания <...> билеты, которые должны были ждать меня в Fight Nights. Позвонил им, и мне ответили что-то вроде: «Воздух есть, а билетов нет». Минеев в ответ на мою инициативу заявляет, что теперь готов их взять», — добавил Исмаилов.

Потому Лысый Хищник посоветовал Минееву вместо приобретения талонов отправить деньги в качестве гуманитарной помощи в Палестину.

Поставил точку в споре бойцов президент Fight Nights Камил Гаджиев, который заверил, что Минеев не присылал в офис возглавляемой им организации никаких документов. Он также назвал произошедшее обычным розыгрышем.

«Я позвонил Володе и спросил: «Вова, а при чём здесь Fight Nights?» Он говорит, что для Магомеда это в Москве самое плюс-минус понятное место. И если Магомед соберётся приехать за билетами, то пусть отправляется туда. Предварительно я с Володей на данную тему не общался, это его самостоятельная инициатива. Как понимаю, пока это некий посыл Маге — приезжай и забирай билеты. Полагаю, это посыл, имеющий отношение к истории их прежних поединков. Думаю, они в состоянии решить вопрос без каких-либо дополнительных напряжений», — цитирует менеджера «Р-Спорт».

«Это будет поединок по правилам бокса»

Нельзя исключать, что бойцы уже начали раскручивать свой третий очный поединок. Несмотря на то что Исмаилову исполнилось 37 лет и в последнее время он чаще выступает в боксе, чем в смешанных единоборствах, их новая схватка гарантированно привлечёт колоссальное внимание.

Это связано в том числе с тем, что предыдущие получились крайне интересными. В первой, в 2018-м, атлеты провели в «клетке» все пять раундов, и судьи зафиксировали достаточно спорную ничью. Во второй, в 2021-м, Волжанин одержал победу техническим нокаутом в третьем отрезке, хотя в дебюте испытывал огромные сложности. Неудивительно, что Лысый Хищник рассчитывает всё же взять реванш.

А Гаджиев вовсю анонсирует громкое событие, которое снова должно пройти под эгидой Fight Nights. По его словам, спортсмены сойдутся в марте 2024-го в Москве.

«Это будет поединок не по правилам ММА, а по правилам бокса. Потому что я знаю, как Володю в своё время начала возмущать ситуация, когда Мага стал называть себя боксёром. Я заинтересован в организации данного поединка и с удовольствием провёл бы его», — рассказал функционер.

Пока же Минеев ведёт активную подготовку к противостоянию с Иваном Штырковым, которое состоится уже 18 ноября. В свою очередь, Лысый Хищник в конце августа согласился подраться с Тимуром Никулиным, но точная дата пока не объявлялась. Зато его наставник Рамазан Исмаилов сообщил о возможном бое с Дарреном Тиллом на одном из турниров RCC.

«Противостояние обсуждается. Со дня на день картина будет ясна. Речь идёт о боксе на турнире RCC. Мы ждём подтверждения», — отметил специалист.

«Не тема для набора лайков»

По мнению экспертов RT, бойцы, вступив в перепалку на тему вооружённого конфликта, поступили неправильно. Так, бывший чемпион Bellator Андрей Корешков назвал шутки в данной ситуации неуместными.

«Люди, которые наблюдают за перепалкой Исмаилова и Минеева, всё прекрасно понимают и знают, как к кому относиться. Народ, слава богу, не глупый. Найти правого и виноватого здесь нельзя. Просто обмен подколками. Как такого конфликта ведь нет. Владимир отреагировал на эмоциональное высказывание Магомеда», — заявил Корешков.

Вместе с тем он выразил уверенность, что спортсмены начали раскрутку своей третьей схватки и сумели привлечь к себе внимание.

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«Посмотрите, хватило нескольких постов в социальных сетях, чтобы все стали их активно обсуждать. Поднялись в трендах и, условно говоря, набрали лайков. Скорее всего, они и дальше будут раскачивать очередной очный бой. Хотя пока я не вижу со стороны обоих какой-то глубокой личной неприязни, как раньше. Просто чуть поддели друг друга», — добавил Корешков.

Куда жёстче высказался другой известный отечественный боец ММА, Вячеслав Василевский. По его мнению, и Волжанину, и Лысому Хищнику вообще не следовало вступать в подобные споры.

«Всё-таки там горе, война, умирают люди. А здесь начался непонятный, абсолютно неуместный хайп. Люди выкладывают посты в социальных сетях, отвечают друг другу. Это же не тема для набора лайков. Но выглядит именно так. Ведь их перепалка абсолютно никак не повлияет на происходящее. Если ты не можешь помочь по-настоящему, зачем организовывать такие информационные всплески? А помочь они не в состоянии и знают об этом, поскольку речь о конфликте государств. На мой взгляд, лучше было просто промолчать. Пиариться на таких вещах глупо. Но я очень хорошо отношусь к Маге. Он отличный человек, искренний. То же могу сказать о Вове. Мне непонятно, зачем они это устроили», — признался Василевский.

Он, как и Корешков, не исключил, что бойцы таким образом попытались напомнить о себе и привлечь внимание.

«Но, повторюсь, данную тему не стоило поднимать вообще. Нельзя раскручивать бой на таком. Всё-таки спорт — это игра, бизнес, а там идёт реальная война и гибнут люди», — заключил Василевский.