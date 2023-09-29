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Минеев поздравил Фёдора Емельяненко с днём рождения

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Российский боец Владимир Минеев поздравил своего соотечественника, легенду смешанных единоборств (MMA) Фёдора Емельяненко с днём рождения.
Минеев поздравил Фёдора Емельяненко с днём рождения
  • РИА Новости

«Фёдор Емельяненко — настоящая легенда в мире смешанных боевых единоборств, мирового и российского спорта», — написал Минеев на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что достижения, мастерство и философия прославленного бойца вдохновляют миллионы людей по всему миру. 

«С днём рождения, дорогой Фёдор Владимирович! Крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и неиссякаемой энергии в своей жизни», — подытожил он.

28 сентября Емельяненко исполнилось 47 лет.

Ранее российский боец MMA Александр Емельяненко поздравил своего брата Фёдора с днём рождения.

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