Александр Емельяненко подарил брату Фёдору на день рождения «свою трезвость»
- РИА Новости
«Фёдор, брат мой. Я поздравляю тебя. Хочу извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни.
Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость», — сказал Емельяненко.
26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.
Ранее союз ММА России принял отставку Фёдора Емельяненко с поста президента организации.