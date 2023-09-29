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Александр Емельяненко подарил брату Фёдору на день рождения «свою трезвость»

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил брата Фёдора с днём рождения. 28 сентября ему исполнилось 47 лет.
Александр Емельяненко подарил брату Фёдору на день рождения «свою трезвость»
  • РИА Новости

«Фёдор, брат мой. Я поздравляю тебя. Хочу извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни.

Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость», — сказал Емельяненко.

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее союз ММА России принял отставку Фёдора Емельяненко с поста президента организации.

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