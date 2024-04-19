RT в Telegram
Подпишись

Гаджиев — о гонорарах в поединке Исмаилова и Минеева: беспрецедентно максимальные

Короткая ссылка
Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о гонорарах бойцов смешанных единоборств (MMA) Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которые они получат за очный боксёрский поединок.
Гаджиев — о гонорарах в поединке Исмаилова и Минеева: беспрецедентно максимальные
  • Gettyimages.ru

«Могу сказать, что гонорары будут беспрецедентно максимальными. Больше, чем когда бы то ни было», — сказал Гаджиев RT.

Ранее Камил Гаджиев сообщил, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить