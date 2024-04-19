Гаджиев — о гонорарах в поединке Исмаилова и Минеева: беспрецедентно максимальные

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о гонорарах бойцов смешанных единоборств (MMA) Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которые они получат за очный боксёрский поединок.

«Могу сказать, что гонорары будут беспрецедентно максимальными. Больше, чем когда бы то ни было», — сказал Гаджиев RT.

Ранее Камил Гаджиев сообщил, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.