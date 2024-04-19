Гаджиев сказал, успеет ли Минеев подготовиться к бою с Исмаиловым на службе в зоне СВО

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о подготовке бойца смешанных единоборств (MMA) Владимира Минеева, который проходит службу в зоне СВО, к боксёрскому поединку с Магомедом Исмаиловым 18 июля.

«Объективно возможности нормально подготовиться у Минеева с точки зрения его работы в зоне СВО не будет. Однако в целом набрать форму, чтобы продемонстрировать достойный поединок, он в состоянии. Тем более Владимир всё равно будет в тонусе, потому что в конце апреля его ждёт встреча по правилам кикбоксинга», — сказал Гаджиев RT.

При этом он подчёркивал, что гонорары бойцов в предстоящем поединке будут беспрецедентно высокими.

Ранее сообщалось, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.