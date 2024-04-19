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Гаджиев сказал, успеет ли Минеев подготовиться к бою с Исмаиловым на службе в зоне СВО

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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о подготовке бойца смешанных единоборств (MMA) Владимира Минеева, который проходит службу в зоне СВО, к боксёрскому поединку с Магомедом Исмаиловым 18 июля.
Гаджиев сказал, успеет ли Минеев подготовиться к бою с Исмаиловым на службе в зоне СВО
  • Gettyimages.ru

«Объективно возможности нормально подготовиться у Минеева с точки зрения его работы в зоне СВО не будет. Однако в целом набрать форму, чтобы продемонстрировать достойный поединок, он в состоянии. Тем более Владимир всё равно будет в тонусе, потому что в конце апреля его ждёт встреча по правилам кикбоксинга», — сказал Гаджиев RT.

При этом он подчёркивал, что гонорары бойцов в предстоящем поединке будут беспрецедентно высокими. 

Ранее сообщалось, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.

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