Гаджиев сказал, успеет ли Минеев подготовиться к бою с Исмаиловым на службе в зоне СВО
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«Объективно возможности нормально подготовиться у Минеева с точки зрения его работы в зоне СВО не будет. Однако в целом набрать форму, чтобы продемонстрировать достойный поединок, он в состоянии. Тем более Владимир всё равно будет в тонусе, потому что в конце апреля его ждёт встреча по правилам кикбоксинга», — сказал Гаджиев RT.
При этом он подчёркивал, что гонорары бойцов в предстоящем поединке будут беспрецедентно высокими.
Ранее сообщалось, что бой между Исмаиловым и Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.