Непростое испытание: Минеев победил Штыркова решением судей в бою по правилам кикбоксинга

Владимир Минеев в бою по правилам кикбоксинга одержал победу над Иваном Штырковым единогласным решением судей. Первый раунд ушёл у соперников на разведку, а во втором Волжанин смотрелся предпочтительнее. Однако в заключительном Уральский Халк не позволил себя нокаутировать и даже нанёс оппоненту рассечение. А сразу после финального гонга президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объявил о проведении между спортсменами поединка в смешанных единоборствах.

Несмотря на службу в зоне СВО, Владимир Минеев продолжает регулярно проводить бои, совсем не задумываясь о завершении карьеры. Причём пребывание в армии не мешает ему демонстрировать хорошие результаты, пусть дерётся он только по правилам кикбоксинга, а не ММА. В прошлом году Волжанин не оставил шансов Эрко Джану и Фернандо Родригесу — младшему, а в сентябре нокаутировал Рафаэла Карвальо.

Спустя всего два месяца спортсмен принял новый вызов в лице Ивана Штыркова.

Решение Волжанина выглядело логичным, ведь он получил шанс хорошо заработать с минимальным риском. В преддверии противостояния мало кто сомневался в его успехе. Минеев является базовым кикбоксёром, который добился значимых успехов именно в этом виде. В частности, он несколько раз выигрывал чемпионат Европы и неоднократно становился призёром первенства планеты.

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Соперник же проводил всего второй бой в кикбоксинге. В мае он оказался сильнее Петра Романкевича. Плюс не самой удачной получилась попытка попробовать себя в боксе. Весной Иван уступил коллеге из мира смешанных единоборств Магомеду Исмаилову, а в августе был жёстко нокаутирован Константином Ерохиным. Очередная осечка, тем более досрочная, грозила бросить тень на карьеру атлета. Но он не скрывал, что рискнул ради хорошего заработка в 10 млн рублей.

«Это мой самый большой гонорар. В RCC у меня за выход и победу — примерно сопоставимый. И то это шаг вперёд, то есть ты растёшь в гонорарах. А чтобы была фиксированная сумма, это серьёзный уровень. Меня всё устраивает и мотивирует. Круто подойти к данному бою — за такие деньги нужно рубиться до конца», — приводит слова Уральского Халка «РБ Спорт».

Минеев же подчёркивал, что у оппонента просто нет необходимой ударной техники, чтобы достойно противостоять ему.

«Судя по тем поединкам, которые я видел, он больше дерётся, чем боксирует. Кикбоксинга нет. Но есть большое желание победить, если говорить про бой с Романкевичем. Не всегда всё решается техникой и опытом. Я рассчитываю, что Иван будет сражаться до последнего, проявит стойкость, попробует идти вперёд. Он захочет ударить и постарается взять верх», — подчеркнул Минеев.

Однако, вопреки ожиданиям, Иван сумел оказать маститому сопернику достойное сопротивление. Первая минута стартового раунда ушла у спортсменов на разведку. Штырков, желая продемонстрировать, что достаточно овладел навыками кикбоксинга, активно задействовал ноги и в том числе выбрасывал удары с разворота.

В свою очередь Волжанин, пользуясь небольшим преимуществом в росте, держал визави на удобной дистанции джебами и неприятными фронт-киками в корпус. После одного из таких оппонент даже буквально отлетел к канатам. В другом эпизоде он потерял равновесие, но речи о нокдауне не шло. Уральский Халк же запомнился неплохой двойкой перед самым гонгом, когда ему удалось донести левый боковой точно в челюсть.

Во второй трёхминутке преимущество Минеева стало куда весомее. Он активнее и смелее понёсся вперёд, а соперник начал уставать. Он всё заметнее уступал в скорости передвижения и, даже если пытался нанести урон, практически не попадал, не успевая за визави, а после промахов тут же клинчевал, чтобы избежать избиения.

Но порой он оказывался в крайне непростом положении. Однажды Владимир запер его в углу и несколько раз пробил коленями на сближении, но Иван чудом спасся, сумев развернуть Волжанина. Также он пропустил несколько мощных выстрелов ногами.

Складывалось впечатление, что в заключительном отрезке фаворит поставит точку. Однако Штырков, к его чести, сумел довести дело до финального гонга. В одном из эпизодов соперник даже получил заметное рассечение левой брови. Впрочем, оно появилось после столкновения головами. Пусть Ивану пришлось непросто, чувствовалось, что силы покинули и Минеева. Он хотя и шёл вперёд, пытаясь нанести нокаутирующий удар, делал это по инерции. У Владимира не было ни единого реального шанса завершить противостояние досрочно.

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Согласно правилам, судьи могли назначить экстра-раунд, если бы посчитали, что по итогам трёх определить победителя невозможно. Однако все три арбитра заняли сторону Волжанина — 30:29, 30:27, 30:27.

Таким образом, Владимир одержал четвёртую победу подряд за последние два года по правилам кикбоксинга, но остался не слишком доволен собственным выступлением.

«Спасибо всем, кто пришёл сегодня на арену. Давно не был в ринге, и это немного сказалось. Иван — молодец. Крепкий парень. Многие его недооценивали, но он всем доказал, что является непростым оппонентом. Честно говоря, мне не нравилось, что в Штыркова никто не верил», — отметил триумфатор.

Теперь у Уральского Халка будет возможность взять реванш в поединке по правилам ММА. Сразу после окончания схватки к спортсменам поднялся президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев, который сделал соответствующее заявление.

«После того, что мы увидели, многие скажут, что у Ивана шансов на успех в смешанных единоборствах ещё больше. Кикбоксинг не профильный для него вид, но Штырков дрался неплохо. Не хватило только ударов ногами», — резюмировал функционер.