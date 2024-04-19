Токов победил Давлатмуродова на турнире АСА 174
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Бой продлился все три раунда. Судьи встали на сторону Анатолия Токова (30:27).
Напомним, что первый поединок между бойцами прошёл в октябре 2021 года. Тогда также выиграл Токов, но раздельным решением судей.
Изначально Токов должен был провести поединок в АСА 9 марта против Магомеда Исмаилова, но бой перенесли из-за травмы соперника.
Ранее Токов высказался о шансах россиянина Вадима Немкова в бою с бразильцем Ренаном Феррейрой.