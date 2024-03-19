Токов: самый интересный соперник для Немкова — Феррейра
«Вадим просто разобрал и деклассировал Бруно Каппелоццу. Если бы Вадим захотел, он бы не дал бразильцу к себе подойти. Самый интересный соперник для Немкова сейчас — Ренан Феррейра. Он вероятнее и интереснее Раяна Бэйдера», — цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.
В феврале в Эр-Рияде россиянин нанёс поражение бразильцу Бруно Каппелоцце удушающим приёмом во втором раунде.
Напомним, что Немков с 2016 года выступал в полутяжёлом весе, но недавно принял решение снова вернуться в тяжёлый.
На счету 31-летнего спортсмена 18 побед и два поражения в MMA. Он возглавляет рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.
Ранее сообщалось, что Немков посвятил победу над Каппелоццей «святому Белогорью».