Токов: самый интересный соперник для Немкова — Феррейра

Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов высказался о шансах россиянина Вадима Немкова в бою с бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Вадим просто разобрал и деклассировал Бруно Каппелоццу. Если бы Вадим захотел, он бы не дал бразильцу к себе подойти. Самый интересный соперник для Немкова сейчас — Ренан Феррейра. Он вероятнее и интереснее Раяна Бэйдера», — цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.

В феврале в Эр-Рияде россиянин нанёс поражение бразильцу Бруно Каппелоцце удушающим приёмом во втором раунде.

Напомним, что Немков с 2016 года выступал в полутяжёлом весе, но недавно принял решение снова вернуться в тяжёлый.

На счету 31-летнего спортсмена 18 побед и два поражения в MMA. Он возглавляет рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

Ранее сообщалось, что Немков посвятил победу над Каппелоццей «святому Белогорью».