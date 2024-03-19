RT в Telegram
Подпишись

Токов: самый интересный соперник для Немкова — Феррейра

Короткая ссылка
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов высказался о шансах россиянина Вадима Немкова в бою с бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Вадим просто разобрал и деклассировал Бруно Каппелоццу. Если бы Вадим захотел, он бы не дал бразильцу к себе подойти. Самый интересный соперник для Немкова сейчас — Ренан Феррейра. Он вероятнее и интереснее Раяна Бэйдера», — цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.

В феврале в Эр-Рияде россиянин нанёс поражение бразильцу Бруно Каппелоцце удушающим приёмом во втором раунде. 

Напомним, что Немков с 2016 года выступал в полутяжёлом весе, но недавно принял решение снова  вернуться в тяжёлый.

На счету 31-летнего спортсмена 18 побед и два поражения в MMA. Он возглавляет рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

Ранее сообщалось, что Немков посвятил победу над Каппелоццей «святому Белогорью».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить