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Абдулхаликов и Рамос проведут поединок 31 мая в Уфе

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Российский боец Али Абдулхаликов проведёт поединок с бразильцем Дави Рамосом в четвертьфинале Гран-при ACA.
Абдулхаликов и Рамос проведут поединок 31 мая в Уфе
  • © АСА

«Али Абдулхаликов и Дави Рамос проведут бой за выход в полуфинал Гран-при ACA в лёгком весе на турнире ACA 176. Победитель противостояния встретится с Абдулвахабовым, который с октября прошлого года ожидает соперника, после победы над Коковым», — заявил президент ACA Алексей Яценко.

В активе 37-летнего бразильского бойца по прозвищу «Тасманский дьявол» 12 побед при пяти поражениях.

30-летний Абдулхаликов проведёт второй бой в ACA после победы над Лом-Али Нальгиевым. В его активе 14 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что Токов проведёт поединок с Давлатмуродовым на турнире ACA 174.

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