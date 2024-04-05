Атака на лидеров: Кулешова выиграла у Степановой, а Коростелёв едва не опередил Большунова в разделке на Кубке России

Анастасия Кулешова одержала уверенную победу в гонке с раздельного старта в финале Кубка России по лыжным гонкам. Она выиграла более 13 секунд у лидера общего зачёта Вероники Степановой, а также помогла Елизавете Пантриной опередить на финише Лидию Горбунову в борьбе за бронзу. У мужчин вновь выиграл Александр Большунов, однако серьёзную конкуренцию ему навязал Савелий Коростелёв. Воспитанник Егора Сорина проиграл трёхкратному олимпийскому чемпиону всего 6 секунд и почти на 20 секунд опередил занявшего третье место Алексея Червоткина.

Финал Кубка России по лыжным гонкам в Кировске продолжился гонками с раздельного старта. У девушек красная группа вступила в борьбу, как чаще всего и бывает, во второй половине гонки. Неплохой разгон показала Анастасия Фалеева. На отметке 2,5 км она опережала Алису Жамбалову почти на 14 секунд, однако разложить силы на всю дистанцию не смогла. Ближе к финишу одна из лучших женщин-спринтеров страны начала сдавать позиции и вынуждена была бороться со временем 21-летней Дарьи Каневой. Эта задача ей оказалась не под силу, и в итоге Анастасия проиграла представительнице Коми аж 11,1 секунды.

Атаковать время Фалеевой прямо со старта рванули Дарья Непряева и Лидия Горбунова, и если у первой запала на все 10 км тоже не хватило, то для второй всё сложилось довольно успешно. К середине дистанции татарстанская спортсменка превзошла Анастасию, а потом опередила и Каневу, финишировав с большим запасом.

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На результат Лидии ориентировались шедшие следом Елизавета Пантрина, Анастасия Кулешова и Татьяна Сорина. Олимпийская чемпионка задала высокий темп со старта, но угнаться за нижегородской спортсменкой не смогла. На отметке 5 км она уступала Анастасии уже 6 секунд, а затем стала откатываться всё ниже и ниже. В итоге Сорина финишировала с отставанием 2,7 секунды от Фалеевой.

Кулешова же наращивала преимущество с каждым километром. Пантриной повезло, что Анастасия, стартовавшая на 30 секунд позже, догнала её на трассе: Елизавета смогла поработать в высоком темпе лидера и выгрызть благодаря этому небольшое преимущество перед Горбуновой на финише и бронзовую награду.

А судьбу золотой медали решала, как водится, Вероника Степанова, которой достался заключительный стартовый номер. Олимпийская чемпионка начала неспешно и, казалось, планировала раскачаться к середине дистанции. Однако после первого круга её отставание от Кулешовой составляло 5 секунд, а через 1,5 км выросло вдвое. Уже тогда стало понятно, что догнать Анастасию Веронике не удастся. При этом у неё было вполне комфортное превосходство над Пантриной, позволившее занять второе место.

Победительница после финиша отметила высокую конкуренцию и напряжённую борьбу, которая шла от первого до последнего километра.

«Ты выходишь на старт и не знаешь, как себя чувствуют другие соперницы. Нет стопроцентной уверенности, кто окажется в тройке. Первый круг мы шли по нулям, на втором начались хорошие отрывы. Я пыталась разложиться по гонке, слушала тренера, который подсказывал, на каких участках нужно работать. Обсуждали это и вчера. Думаю, что всё получилось. Я люблю бегать классические гонки и рада, что именно в этом случае одержала уверенную победу», — рассказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».

У мужчин лучший результат из первого полтинника спортсменов показал Андрей Собакарёв, но, когда в дело включились сильнейшие, его быстро потеснили. Сначала лидерство захватил Илья Порошкин, затем на первую позицию вышел Иван Горбунов, а его, в свою очередь, сместил Алексей Червоткин.

С таким положением вещей не стал мириться Сергей Ардашев, который взял с места в карьер и зарядил лучшее время вплоть до отсечки 9 км. После этого силы стали покидать победителя недавней спринтерской гонки — сначала он откатился за Червоткина и Горбунова, а потом уступил и Порошкину с Ильёй Семиковым.

Савелий Коростелёв, стартовавший через минуту после Ардашева, сумел лучше разложиться по дистанции — он взвалил на себя лидерство после отметки 5 км и удерживал его вплоть до финиша. При этом он привёз Червоткину почти 20 секунд.

Тем временем Александр Большунов, закрывавший соревновательный день, в середине дистанции уступал 20-летнему дарованию и завязал некоторую интригу. Однако она просуществовала совсем недолго: трёхкратный олимпийский чемпион добавил темп и довёл гонку до победы. Однако его преимущество над Коростелёвым оказалось невелико — всего 6,0 секунды.

«Здорово, когда появляются молодые спортсмены, так и должно быть. Если мы постоянно будем выигрывать все гонки, то нужно будет задуматься федерации и всем спортсменам, зачем они тренируются. А когда есть здоровая конкуренция, это подстёгивает. Здорово, что на данном этапе мы составляем конкуренцию и не даём друг другу расслабиться», — высказался по поводу соперничества с Савелием трёхкратный олимпийский чемпион.

Он признался, что гонка далась ему непросто, но это объяснимо, так как накопилась усталость под конец сезона. Это отметил и тренер спортсмена Юрий Бородавко. По его словам, в движениях Александра не хватало лёгкости. Тем не менее сам Большунов заявил, что не обращал внимания на небольшое отставание на первых отсечках, а работал в своём темпе.

«Понимал, что нужно добежать и ничего не испортить. Так и получилось. Идеальное состояние должно быть на чемпионатах мира или Олимпийских играх, всё нормально», — сказал лыжник.

Не сумел включиться в борьбу за медали Сергей Устюгов, занявший двумя днями ранее второе место в гонке преследования. На этот раз олимпийский чемпион стал восьмым, уступив Большунову более полутора минут.

«Слабенький я, вот и все причуды. Сказать больше нечего в своё оправдание. Проигрыш очень большой, и это очень грустно. Впереди гора, а я уже много проигрываю. На горе такие ошибки не прощаются», — поделился впечатлениями от гонки олимпийский чемпион в своём Telegram-канале.

Финал Кубка России завершится в воскресенье гонками в гору свободным стилем. Спортсмены будут стартовать в соответствии с позициями в общем зачёте мини-тура, который формируется на основе трёх предшествующих результатов этапа.