Пока Степанова соревновалась с собой: Большунов вылетел в полуфинале, 18-летний Пузанов выиграл бронзу в спринте на КР

Вероника Степанова одержала победу в спринте свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Олимпийская чемпионка не оставила соперницам ни единого шанса — она возглавила забег на старте, нарастила преимущество в подъём и финишировала первой с запасом. Второй стала Татьяна Сорина, третьей — Дарья Непряева, выигравшая считаные сантиметры у Елизаветы Пантриной. У мужчин в аналогичной дисциплине не нашлось равных Сергею Ардашеву. Серебро досталось Ивану Горбунову, а бронза — 18-летнему дебютанту сезона Дмитрию Пузанову. Сергей Устюгов показал только пятый результат, а Александр Большунов сенсационно завершил борьбу в полуфинале.

Лыжный Кубок России в текущем сезоне завершается в Кировске. Чтобы зрителям было интереснее следить за соревнованиями, организаторы решили провести его в формате мини-тура с масс-стартом в гору Айкуайвенчорр. Инициатором оказался трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«В прошлом году это, можно сказать, была одна из моих идей — я предложил Юрию Викторовичу Бородавко. Все гонки однотипные, а здесь есть все условия, чтобы проводить марафон по ущелью, есть горнолыжный склон, куда можно забраться и провести гонку, аналогичную «Тур де Ски». Кировск — одно из немногих мест, где ты сегодня высказываешь идею, а завтра она реализуется. Я в том году оглашал свою идею. Наверное, меня услышали», — сказал Александр в интервью «Народному телевидению Хибины».

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Стартовал мини-тур со спринта свободным стилем, в котором не обошлось без громких сенсаций уже в квалификации. Так, у мужчин не смогли отобраться в топ-30 сразу несколько спортсменов, традиционно борющихся на соревнованиях за призовые места: Савелий Коростелёв, Александр Терентьев и Илья Семиков.

Большунов прошёл в четвертьфиналы только с 11-м результатом, а лучшее время показал Иван Горбунов. Причём на следующей стадии спортсмены попали в один забег. Долгое время лидировал в нём 24-летний лыжник из Татарстана. Но в концовке трёхкратный олимпийский чемпион включил максимальную скорость и обошёл оппонента.

Сюрприз преподнёс Дмитрий Пузанов. 18-летний лыжник, первый сезон выступающий на взрослом уровне, на старте своего четвертьфинала убежал от соперников, в числе которых был и Алексей Червоткин. На всю дистанцию юноше сил не хватило: он уступил на финише Илье Трегубову. При этом олимпийский чемпион остался только четвёртым. Ещё хуже выступил Артём Мальцев: в своём забеге он занял последнее, шестое место.

Не без труда прошёл в следующую стадию Сергей Устюгов. Долгое время спортсмен лидировал, но в итоге пропустил вперёд Сергея Забалуева, а у Данилы Карпасюка выиграл разножку.

Очередную сенсацию зрители увидели в полуфиналах. Вновь в один забег попали Горбунов и Большунов. Иван точно так же, как и ранее, включил максимальную скорость уже на первом подъёме. Александр поддержал его рывок, но предпочёл идти вторым. Как оказалось, тактика была неудачной: на финише трёхкратного олимпийского чемпиона обошёл Сергей Ардашев.

Причём Сан Саныч проиграл первому месту 0,6 секунды и впервые в сезоне не сумел отобраться в финал спринта даже как лаки-лузер, поскольку во втором забеге Устюгов взвинтил темп с первых же метров. А время лучше Большунова показал Пузанов.

«Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. На чемпионате России с болезнью бежал, сказывается это. Видимо, перегрузил чуть‑чуть организм. В прологе на отметке 600 м был вроде бы 60‑м, хотя бежал в полную силу, но ничего не мог сделать, а дальше было получше. Посмотрим, если дальше будет лучше, будет хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии — это нормально», — объяснил свой результат Большунов в интервью «Матч ТВ».

В финале Устюгов вновь задал высокий темп, но на этот раз его поддержал Горбунов. Впрочем, и остальные лыжники не отставали. Оторваться, как в предыдущем забеге, олимпийскому чемпиону не удалось. Причём на этот рывок лыжник, похоже, отдал последние силы — и в итоге остался только пятым.

Победу праздновал Ардашев, обошедший всех на повороте. Вторым стал Горбунов, а тройку сильнейших замкнул Пузанов.

«Со старта все рванули очень быстро. Уже метров через 200—300 не было сил. Думал, что не смогу с ними бороться. Но понимал: они не смогут весь забег держать такую скорость. Постарался удержаться у них за спинами до спуска. А финиш у меня сегодня тут хороший», — отметил Ардашев.

А Пузанов тем временем вместе с бронзой заработал себе новые лыжи, которые ему пообещал в случае попадания в тройку олимпийский чемпион Александр Легков.

«Хочу сказать всем спортсменам: самое главное — никогда не сдаваться и правильно тренироваться. Надо слушаться тренера и быть с ним в хороших отношениях, не перечить ему. Если это всё соблюдать, то результат будет вполне ожидаем. Самое главное — много трудиться и стараться», — признался 18-летний лыжник.

У девушек квалификация прошла без сюрпризов. Однако уже в четвертьфинале прекратила борьбу Анастасия Кулешова. Спортсменке не повезло: она попала в один забег с сильными спринтерами, Анастасией Фалеевой и Алёной Барановой, которые на финишной прямой обогнали оппонентку.

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В первый полуфинал они также попали вместе. Только теперь девушкам в соперницы достались Мария Истомина и Татьяна Сорина, не захотевшие сидеть в общей группе. Лыжницы умчались от остальных уже в середине дистанции. Фалеева и Баранова в паре изо всех сил пытались сократить отрыв, но в итоге не отобрались дальше даже в качестве лаки-лузеров, поскольку второй забег получился быстрее.

В нём традиционно ярко проявила себя Степанова. Олимпийской чемпионке пыталась навязать борьбу Елизавета Пантрина, но на финише всё же проиграла. А в финал квалифицировались Кристина Мацокина и Дарья Непряева.

В решающем забеге обошлось без неожиданностей. Вероника финишировала первой с огромным отрывом и без шансов для конкуренток. Она вышла со стадиона первой и далее создала себе комфортное преимущество. Причём благодаря потрясающей технике олимпийская чемпионка увеличивала его даже на поворотах.

Соперницы в итоге боролись на последней прямой только за серебро и бронзу. Второй стала Сорина, а разножку у Пантриной выиграла Непряева. Как призналась Степанова, в предыдущих забегах она экономила силы, поэтому так легко смогла уйти от оппоненток.

«Гонка забывается, а результат остаётся. Первое место на последнем спринте в сезоне — и диктуя свои правила… Как вы думаете, красиво это удалось? Я экономила силы на финал, потому что знала, что сегодня смогу победить», — отметила спортсменка.