Золотой дубль Архангельской области: команды Степановой и Большунова выиграли эстафеты на чемпионате России

Команды Архангельской области завоевали золотые медали в эстафетах на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке. В женском забеге квартет хозяек турнира после трёх этапов уступал 10 секунд соперницам из Тюмени, однако Вероника Степанова не только отыграла отставание, но и привезла на финише 12,8 секунды Елизавете Пантриной и Дарье Непряевой. У мужчин победный задел создал Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Савелий Коростелёв его не растеряли, а Александр Большунов поставил яркую точку, легко убежав от тюменца Ивана Якимушкина на заключительном отрезке.

Заключительные дни чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области проходят в непростую погоду. Незадолго до старта эстафет в Малиновке пошёл ледяной дождь, что, конечно, усложнило задачу подготовки лыж для сервисёров команд. Пришлось потрудиться и организаторам, чтобы сохранить трассу в пригодном состоянии, а спортсменам — осторожничать на обледенелых участках.

Первый этап женской гонки обошёлся без попыток побега, и до первой передачи эстафеты бок о бок добрались сразу шесть участниц, их отрыв от группы преследовательниц составил более 20 секунд. Казалось, что именно эти команды и станут главными претендентами на медали, однако на втором отрезке настоящий подвиг совершила Лидия Горбунова, отыгравшая за 5 км почти полминуты и поднявшая команду Татарстана с восьмого места на четвёртое. Лидером этапа стала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова, в тройку вошли Мария Истомина (Архангельская область) и Ольга Царёва (Коми).

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На третьем этапе лидерство тюменской команды упрочила олимпийская чемпионка Татьяна Сорина, которой удалось выгрызть для своей коллеги Елизаветы Пантриной преимущество в 10 секунд. Однако на заключительном двукратной серебряной медалистке этого ЧР противостояла Вероника Степанова, и такого отрыва оказалось недостаточно. Олимпийской чемпионке хватило одного круга, чтобы настичь соперницу, а затем она вышла вперёд и лишь наращивала темп.

Между тем, Дарья Непряева навязала Пантриной борьбу за серебро. На финишную прямую Елизавета вышла первой, однако в какой-то момент потеряла равновесие и едва не упала, проехав несколько метров буквально на одной ноге. Эта заминка позволила противнице накатить и сделать разножку, в результате аппаратура зафиксировала одинаковое время. После долгого разбора фотофиниша судьи всё же решили вручить серебро тюменскому квартету, постановив, что носок ботинка Пантриной пересёк линию раньше.

«Елена Валерьевна Вяльбе не раз говорила, что я отличная эстафетчица. Сегодня я вновь это доказала. Начала догонять с первых метров, нигде не давала себе слабину. Только так можно было настичь Елизавету Пантрину. Уверенная, чёткая победа. На втором круге спуск проходила с опаской, главное было устоять», — поделилась впечатлениями от гонки Степанова в эфире «Матч ТВ».

Первый этап мужской эстафеты получился по-настоящему боевым. Особое внимание тут было приковано к Александру Терентьеву и Сергею Устюгову. Представителю Архангельской области, который вышел на чемпионат страны после длительного перерыва, пришлось стартовать в четвёртом ряду, и пробраться в головную часть пелотона ему оказалось достаточно непросто. Лидерство сразу захватил Сергей Устюгов, которого периодически обходил Илья Порошкин.

Но развязка этапа случилась буквально на последних сотнях метров, когда олимпийский чемпион уже выдохся и на спуске пропустил вперёд большую группу соперников. В итоге первым эстафету передал Терентьев, поднявшийся с восьмого места, а в пределах двух секунд от него расположились ещё четыре команды.

«Я не ожидал, что придётся бежать, думал, что меня не поставят на эстафету. Но когда узнал, шока не испытал. Команда у нас очень сильная, ребята за меня переживали больше, чем за себя», — отметил призёр ОИ-2022.

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Спустя круг второго этапа в отрыв ушли три спортсмена — Алексей Червоткин из Архангельской области, Евгений Белов (Тюменская область) и Сергей Ардашев (Татарстан-1). Поначалу с ними держался Ермил Вокуев, сенсационно одержавший победу в классической разделке несколькими днями ранее и оборвавший феноменальную серию Александра Большунова. Но, вероятно, лыжи представителя Коми работали в сложных условиях не лучшим образом, и ему не удалось поддержать заданный соперниками темп. А трио лидеров прикатило на передачу эстафеты почти одновременно, оторвавшись от ближайшего преследователя более, чем на 30 секунд.

На третьем отрезке, который спортсмены преодолевали коньком, в борьбе за победу остались лишь два претендента, так как Савелий Коростелёв и Денис Спицов убежали от Антона Тимашова. Спортсмену из Татарстана пришлось в одиночку преодолевать большую часть дистанции. Соперники же шли бок о бок до самой передачи эстафету, оставив возможность Александру Большунову и Ивану Якимушкину самим решать судьбу золота.

Впрочем, мало кто сомневался, что трёхкратный олимпийский чемпион отпразднует очередную победу, и Сан Саныч снова оправдал ожидания. Первый круг он прошёл в энергосберегающем режиме, а на втором уже включился на полную мощность и далеко укатил от партнёра по тренерской группе. Подтянуться к фавориту Якимушкину не удалось, и Большунов спокойно финишировал с флагом Архангельской области. Иван Горбунов удержал бронзу для Татарстана, не позволив Илье Семикову догнать себя.

«Всю работу сделали ребята, в основном Александр (Терентьев). Было непонятно его самочувствие и как он сможет сражаться, но он показал себя во всей красе, передал эстафету первым. Кажется, уже было понятно, что нужно просто доезжать и не испортить его первый этап», — рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».