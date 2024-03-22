Биатлонистка Шевченко заявила, что не намерена возвращаться в лыжные гонки

Российская биатлонистка Наталия Шевченко сказала, что не рассматривает возможность возвращения в лыжные гонки.

«Думаю, что нет. Я уже точно не вернусь в лыжи. Возможно, когда-нибудь сбегаю отдельные гонки. Но полностью не собираюсь переходить, нет такого желания и цели», — сказала Шевченко «Спорт-Экспрессу».

При этом она призналась, что не понимает решения Алины Шестаковой отказаться от выступления в биатлоне и вернуться в лыжный спорт. По мнению Шевченко, перед заездом на огневой рубеж спортсмен испытывает очень много эмоций, а сочетать и работу на дистанции, и стрельбу — непростая задача.

Ранее олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов выразил мнение, что Малиновка была не готова к проведению чемпионата России по лыжным гонкам.