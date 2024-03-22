RT в Telegram
Подпишись

Биатлонистка Шевченко заявила, что не намерена возвращаться в лыжные гонки

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Наталия Шевченко сказала, что не рассматривает возможность возвращения в лыжные гонки.
Биатлонистка Шевченко заявила, что не намерена возвращаться в лыжные гонки
  • РИА Новости

«Думаю, что нет. Я уже точно не вернусь в лыжи. Возможно, когда-нибудь сбегаю отдельные гонки. Но полностью не собираюсь переходить, нет такого желания и цели», — сказала Шевченко «Спорт-Экспрессу».

При этом она призналась, что не понимает решения Алины Шестаковой отказаться от выступления в биатлоне и вернуться в лыжный спорт. По мнению Шевченко, перед заездом на огневой рубеж спортсмен испытывает очень много эмоций, а сочетать и работу на дистанции, и стрельбу — непростая задача.

Ранее олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов выразил мнение, что Малиновка была не готова к проведению чемпионата России по лыжным гонкам.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить