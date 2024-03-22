Спицов: Малиновка не была готова к проведению ЧР по лыжным гонкам
- РИА Новости
«Вода кругом, на ближайшие ночи плюсовая температура. Кругом одна глина, состояние трассы оставляет желать лучшего. Изначально Малиновка не была готова к проведению соревнований», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».
По его словам, круг был подготовлен лишь за три недели до старта первенства, а глина оказалась прямо на трассе, после чего её «припорошили снежком».
Как отметил Спицов, организаторы пытаются сделать привлекательную картинку, но не думают о самой трассе.
Ранее сообщалось, что лыжники из Архангельской области одержали победу в эстафете 4 × 7,5 км на чемпионате России в Малиновке.