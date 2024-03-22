RT в Telegram
Подпишись

Спицов: Малиновка не была готова к проведению ЧР по лыжным гонкам

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов раскритиковал условия проведения чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке.
Спицов: Малиновка не была готова к проведению ЧР по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Вода кругом, на ближайшие ночи плюсовая температура. Кругом одна глина, состояние трассы оставляет желать лучшего. Изначально Малиновка не была готова к проведению соревнований», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, круг был подготовлен лишь за три недели до старта первенства, а глина оказалась прямо на трассе, после чего её «припорошили снежком».

Как отметил Спицов, организаторы пытаются сделать привлекательную картинку, но не думают о самой трассе.

Ранее сообщалось, что лыжники из Архангельской области одержали победу в эстафете 4 × 7,5 км на чемпионате России в Малиновке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить