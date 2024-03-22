Архангельская область выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам
- РИА Новости
В составе команды бежали Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв и Александр Большунов. Их результат — 1:11:22,6.
На второй позиции финишировали Андрей Парфёнов, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, выступающие за Тюменскую область (+13,1). Третья — Республика Татарстан (+30,8). В состав команды вошли Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов.
Ранее Архангельская область выиграла женскую эстафету по лыжам на чемпионате России.