Архангельская область выиграла женскую эстафету по лыжам на чемпионате России

Лыжницы из Архангельской области одержали победу в эстафете 4 × 5 км на чемпионате России в Малиновке.

В составе команды бежали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Их результат — 53:31,8.

На второй позиции финишировали Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область (+13.10). Третья — Республика Татарстан (+13.10). В состав команды вошли Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Ирина Ибрагимова и Анастасия Доценко.

Ранее лыжница Вероника Степанова пообещала подарить свою олимпийскую медаль российскому спортсмену, который покажет флаг страны на Играх в Париже.