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Степанова — о победе Архангельской области на ЧР: благодарна всем девушкам команды за работу

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Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу команды Архангельской области в женской эстафете на чемпионате России — 2024.
Степанова — о победе Архангельской области на ЧР: благодарна всем девушкам команды за работу
  • РИА Новости

«Я благодарна всем девушкам команды за работу, не было такого отставания, как на Спартакиаде. Они отработали на максимум. Не сказала бы, что я легко отыграла десять секунд, на первой части пришлось поработать», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Архангельская область выиграла женскую эстафету по лыжам на чемпионате России. 

В составе команды бежали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Их результат — 53:31,8.

На второй позиции финишировали Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область (+13,10). Третья — Республика Татарстан (+13,10). В состав команды вошли Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Ирина Ибрагимова и Анастасия Доценко.

Ранее Степанова пообещала подарить свою олимпийскую медаль российскому спортсмену, который покажет флаг страны на Играх в Париже.

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