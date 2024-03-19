«Еду вас спасать»: Вокуев прервал победную серию Большунова, а Кулешова завоевала второе золото на чемпионате России

Александр Большунов прервал невероятную серию из 23 побед в индивидуальных гонках. В разделке на 10 км классическим стилем на чемпионате России в Малиновке из-за плохого самочувствия он финишировал только девятым. А выиграл забег опытный марафонец Ермил Вокуев, который поразил всех выбором лыж и хода в подъёмах. Вторым стал Савелий Коростелёв, всего на 0,6 секунды опередивший Алексея Червоткина. У женщин в аналогичном виде программы в отсутствие Вероники Степановой первое место уверенно заняла Анастасия Кулешова. Серебро досталось Анастасии Фалеевой, бронза — Татьяне Сориной.

Российские лыжники продолжают выступление на одном из главных стартов сезона — чемпионате страны в Малиновке. Во вторник они определяли сильнейших в разделке на 10 км классическим стилем.

Женская гонка была существенно обескровлена. На дистанцию не вышли призёры турнира Алина Пеклецова и Елизавета Пантрина, а также лидер национальной команды Вероника Степанова. Олимпийская чемпионка провалила в воскресенье скиатлон, финишировав 18-й с отставанием более четырёх минут. Как объяснила девушка, она находится не в оптимальной форме, поэтому забег непрофильной для себя классикой решила пропустить.

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Впрочем, даже в отсутствие трёх претенденток на медали борьба за награды в разделке развернулась нешуточная. В «красной» группе самое убедительное выступление выдала Анастасия Фалеева. На первой отсечке она привезла 2,9 секунды Ольге Сергеевой, до этого занимавшей промежуточное первое место, и далее только наращивала своё преимущество, которое на финише составило больше минуты.

Результат лыжницы стал ориентиром для соперниц, однако показать примерно такую же скорость смогли только Татьяна Сорина, Анастасия Кулешова, Лидия Горбунова и Екатерина Смирнова. В итоговом протоколе они расположились в минутном интервале.

Олимпийская чемпионка, похоже, окончательно пришла в себя после рождения ребёнка. На чемпионате России она взяла бронзу в спринте, а в скиатлоне стала шестой. В разделке Сорина и вовсе попыталась замахнуться на золото. Ко второй временной отсечке она привезла Фалеевой 11,4 секунды. Однако на второй круг сил Татьяне всё же не хватило. За 2,5 км до финиша теперь уже она оказалась в роли догоняющей, отстав от Анастасии на 9,3 секунды. Отыграть их лыжница так и не сумела.

Спадом Татьяны попыталась воспользоваться Горбунова, которая стартовала вслед за титулованной спортсменкой. Лидия, на протяжении всей дистанции проигрывавшая двум лидерам, прибавила в концовке и на отсечке 9 км даже обогнала Сорину, но всё же уступила ей крохи на финише. Вслед за ней в турнирной таблице расположилась Смирнова.

В отличие от конкуренток, Кулешова предпочла относительно неспешно начать гонку. Первый круг она преодолевала с отставанием на 6—8 секунд от Фалеевой, однако вторую половину дистанции провела очень мощно, за 5 км привезла той 23,6 секунды и уверенно завоевала золото.

«Я шла по своему самочувствию, постепенно разгонялась. Пока не получается быстро идти с самого начала. Сегодня ночью было холодно, трасса замёрзла, была жёсткая лыжня. Для нас это идеальная трасса и лучшая погода. Чувствовалась усталость в мышцах, вялость, и я безумно рада, что с таким самочувствием мне удалось показать максимум и выиграть. Спасибо девочкам за высокие результаты и хороший темп», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».

Порадовалась за одну из своих основных конкуренток и Степанова. По словам Вероники, победительница разделки сотворила чудо на последних километрах.

«Она доказала, что является мастером второго круга. Вторая победа, с чем я её и поздравляю. Кулешовой хочется пожелать не быть скромной: если ты можешь выдать такой финиш, то можешь победить ещё не в одной гонке на чемпионате России, где я постараюсь составить компанию и конкуренцию», — сказала Степанова.

А главная сенсация произошла в мужской классической разделке на 10 км. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прервал свою феноменальную серию из 23 побед. И более того, даже не попал на пьедестал. Хотя поначалу казалось, что лидер национальной сборной сумеет выиграть. После первого круга он уступал Ермилу Вокуеву всего 4,2 секунды. Далее отрыв начал резко расти. В итоге он финишировал только девятым с отставанием на 45,4 секунды. Как признался Большунов, болезнь всё-таки дала о себе знать.

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«Бесследно ничего не проходит. Хотя прошло две недели, до конца я не восстановился. Даже на трассе это чувствовалось. Помимо насморка, начала ещё беспокоить перепонка в ухе. И было понятно, что в этот раз бороться за медали не получится», — объяснил Большунов сразу после финиша.

При этом тренер спортсмена Юрий Бородавко считает, что данное поражение пойдёт Александру на пользу.

«Может быть, спадёт какой-то груз ответственности. Болезнь сказалась. Ничего страшного, будем идти дальше. Это закалённый спортсмен. С данной неудачей он сможет справиться», — отметил специалист.

Золото же завоевал Вокуев, который, в отличие от соперников, выступал на коньковых лыжах и без мази, а на подъёмах шёл даблполингом (одновременно толкаясь двумя палками с параллельным расположением ног), чем поразил не только комментаторов, но и оппонентов. Как отметил атлет, он принял такое решение накануне, когда на тренировке познакомился с трассой.

«Увидел, что в длинный подъём спортсмены не заходят в лыжню. Подумал, тогда окажусь с ними наравне в гору, а на спуске и равнине — быстрее. Если бы были зоны запрета одновременного хода, то, конечно же, шёл бы, как и все, ёлочкой», — признался Вокуев.

Впрочем, по мнению Бородавко, выбор лыж и смазки в гонке не имел ключевого значения.

«Если посмотрим на отсечки, то Алексей Червоткин последний километр был быстрее. Вокуев просто очень сильный спортсмен. И в этой гонке он сумел проявить себя великолепно», — объяснил тренер сборной России.

Представитель Коми вышел на первую строчку уже на отметке 2,5 км и сумел удержать её после финиша. Причём ещё три дня назад он вообще не собирался участвовать в чемпионате России.

«Смотрел турнир по телевизору. Увидел, что только один спортсмен из Коми попал в тридцатку сильнейших. Тогда позвонил тренеру и сказал: «Еду вас спасать». Что сегодня и сделал. Я тоже не из библиотеки вышел. Постоянно тренируюсь. Да, прервал победную серию Большунова, но завтра новый старт», — отметил спортсмен.

Главным конкурентом Вокуева в разделке стал Савелий Коростелёв. Юный лыжник вышел на дистанцию уже после Ермила и всячески пытался превзойти его результат. Но ближе чем на 3,7 секунды приблизиться к времени оппонента не смог, а на финише проиграл и вовсе 15,7.

Тройку сильнейших замкнул Алексей Червоткин, который на протяжении всей дистанции уступал Коростелёву, однако на последнем километре чуть было не догнал оппонента. Отставание лыжника от второго места составило обидные 0,6 секунды.