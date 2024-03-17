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Червоткин: бороться с Большуновым можно, как показывает практика

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Лыжник Алексей Червоткин прокомментировал завоевание серебра в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.
Червоткин: бороться с Большуновым можно, как показывает практика
  • РИА Новости

«Бороться с Большуновым можно, как показывает практика. И при этом у меня неидеальное состояние. На финише использовал то, что он пытался выйти на последнюю прямую по малому радиусу, а я отработал по большому. Но из-за неровной трассы у меня скорость упала. После сегодняшней гонки вкус пришёл, вот-вот уже, каких-то мгновений не хватило», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Гонку выиграл Александр Большунов (52:04,0). Червоткин отстал на 0,2 секунды.

Третий — Сергей Ардашев (+2,5).

Ранее Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам.

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